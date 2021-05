Neustadt

Das Familiensportprogramm des Turn- und Sportvereins (TSV) Neustadt kommt auch nach drei Monaten noch unverändert gut an. Deshalb hat der Verein es erneut um vier Wochen verlängert, dann von Dienstag, 24. Mai, bis Freitag, 18. Juni. Anmeldestart ist Mittwoch, 19. Mai.

Spiel und Sport in Eigenverantwortung

Beim Familiensport dürfen Familien mit maximal fünf Personen einmal wöchentlich für 45 Minuten die Sporthalle des TSV an der Lindenstraße 50 benutzen – Sport und Spiel in Eigenverantwortung, lautet das Motto. Die Halle ist von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Voraussetzung zur Anmeldung ist eine bestehende Vereinsmitgliedschaft aller teilnehmenden Kinder, die Eltern müssen keine Mitglieder sein. Interessierte registrieren sich über das Buchungsportal des TSV im Internet auf www.tsv-neustadt.net. Weitere Informationen gibt es bei der TSV-Geschäftsstelle unter Telefon (0 50 32) 80 49 90 oder per E-Mail an info@tsv-neustadt.net.

Von Alexander Plöger