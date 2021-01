Neustadt

Unter dem Motto „Fit – nicht nur im Homeoffice“ bietet der TSV Neustadt ab dem 1. Februar, 11.30 Uhr, jeweils montags einen neuen Livestreamkurs an. Die Übungen können stehend oder sitzend am Arbeitsplatz ausgeführt werden. Innerhalb von 30 Minuten sollen Schultern, Nacken und Rücken mobilisiert werden, um Verspannungen vorzubeugen.

Das Einwählen in die Kurse erfolgt über einen Link auf der Website des TSV unter www.tsv-neustadt.net. Jeder kann ihn nutzen, das Angebot ist kostenlos. Informationen sind per E-Mail an info@tsv-neustadt.net oder täglich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (05032) 804990 erhältlich.

Von Beate Ney-Janßen