Neustadt entwickelt sich weiter zu einem vielfältigen Gastronomiestandort. Am Dienstag, 12. Oktober, eröffnet das Restaurant „Nhi Deli“ an der Marktstraße, das Sushi und vietnamesische Küche anbietet.

Berliner bringen Sushi und vietnamesische Küche an die Marktstraße

