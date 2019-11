Neustadt

Zu einem mehrstündigen Stromausfall kam es am Sonnabendvormittag in mehreren Ortschaften. Ein Defekt in einer Trafostation der Stadtwerke Neustadt in Mecklenhorst traf zwischen 5 und 14 Uhr Teile Otternhagens, Bordenaus, Mecklenhors. In Neustadt waren Haushalte im Wohngebiet Am Heinenwinkel betroffen. Das Gewerbegebiet-Ost blieb am Netz. Was genau, den Fehler verursacht hat, wird derzeit noch ermittelt. „Der Schaden ist aber repariert“, kommentiert ein Sprecher der Stadtwerke den Ausfall am Sonntag. Bei dem Störungsnotdienst liefen am Vortag die Telefone heiß. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, ist noch unklar.

Von Mario Moers