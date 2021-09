Neustadt/Bordenau

Zahlreiche Bordenauer Eltern sind alarmiert: Schule und Hort wachsen, es fehlen Räume. Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem kamen etliche Mütter und Väter am Donnerstag in die Ratssitzung. Sie erlebten einen denkwürdigen Wortwechsel zwischen Ortsbürgermeister Harry Piehl (SPD) und Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne).

Die Bordenauer Mutter Tina Küttner schilderte das Problem: Aus Platzmangel nutzen die Hortgruppen Räume der Grundschule mit. Inzwischen spielen die Hortkinder nach der Schule in einem Klassenraum weiter – aus Sicht der Eltern keine glückliche Lösung. Dass nun, nach der stellvertretenden Leiterin auch der Leiter und eine langjährige Mitarbeiterin den Hort verlassen wollen, sei sicher zumindest in Teilen den Raumproblemen geschuldet, sagte Küttner den Ratsleuten.

Mutter Tina Küttner trägt im Rat die Sorgen der Bordenauer Eltern vor. Quelle: Kathrin Götze

Hortbetrieb stockt im Oktober

Zumindest für Oktober kann die Stadt den Betrieb im Hort mit seinen 40 Kindern nicht gewährleisten. Es seien bereits Eltern angeschrieben und gefragt worden, ob sie die Betreuung zeitweise anders organisieren könnten. „Das sind Leute, die ihren Betreuungsbedarf nachweisen mussten, um den Hortplatz zu bekommen“, sagte Küttner empört.

Man versuche, im Oktober zumindest eine Gruppe aufrechtzuerhalten, sagte der Erste Stadtrat Maic Schillack. Ab 1. November seien alle Stellen wieder besetzt. Die Raumprobleme will die Stadt kurzfristig mit einem Containeranbau in den Griff bekommen. Langfristig könne das alte Waschhaus neben dem Kindergarten in die Planung einbezogen werden, das aktuell aber noch bewohnt ist, sagt Ortsbürgermeister Piehl.

In diesem Nebengebäude, altes Waschhaus genannt, sind aktuell ein Werkraum und die Töpferstube der Grundschule untergebracht. Im Obergeschoss sind zwei Sozialwohnungen, auch die Kita nutzt das Haus. In Zukunft könnte dort der Hort einziehen. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Problem ist schon lange bekannt

Eltern und Ortsrat hätten in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder bei der Stadtverwaltung angefragt, sagten Küttner und Ortsbürgermeister Piehl. Doch die hat aktuell mehrere solche Baustellen zu managen. Man habe in vielen Runden zusammengesessen und nach einer gemeinsamen Lösung gesucht, sagt Schillack, doch die Gesetze und Vorschriften über Räumlichkeiten für Horte seien rigide und nicht leicht umzusetzen.

Auf dem Schulhof könnten übergangsweise Container für den Hort aufgestellt werden. Quelle: Kathrin Götze

Übergangslösungen fürs Mittagessen

Man behalf sich mit Übergangslösungen. Über den Winter konnten die Kinder im Schützenhaus zu Mittag essen. Als die Stadt eine neue Betriebserlaubnis beantragen musste, fragten sie beim Dorfgemeinschaftsverein nach. Ab Mai konnten die Kinder im Dorfgemeinschaftshaus essen, das der Verein im Einvernehmen mit der Stadt bewirtschaftet. Eigentlich habe man einen befristeten Vertrag abschließen wollen, sagt Piehl, der auch dem Vereinsvorstand angehört.

Dorfgemeinschaftsverein kündigt Vereinbarung auf

Inzwischen finden wieder erste Feiern im Dorfgemeinschaftshaus statt. Doch die Nutzungszeiten sind der Mittagessen wegen nun eingeschränkt, was den Verein und die Nutzer unzufrieden stimmt. Gleichzeitig verfestigte sich im Dorf das Gefühl, die Stadt lasse sich mit einer Lösung der drängenden Probleme im Hort zu viel Zeit.

Einen Paukenschlag setzte der Verein nun, indem er der Stadt den Vertrag über die Mittagsnutzung zum 30. November kündigte. Nun wird sich die Verwaltung um eine weitere Zwischenlösung bemühen müssen, denn die Container werden nach Schillacks Schätzung erst „im ersten Quartal 2022“ aufgestellt werden können.

Herbst: „Ich finde das Verhalten nicht fair“

Diese Kündigung nehme er dem Verein ernsthaft übel, sagte Bürgermeister Dominic Herbst. „So kurz vor der Lösung der Probleme wäre das nicht nötig gewesen“, sagte er. „Die Betreuungssituation ist überall schwierig, aber anderswo unterstützen die Dorfgemeinschaften die Stadt.“ Kurze Zeit später legte er nach: Es sei schon einige Jahre her, aber der Verein habe seinerzeit auch verweigert, ihm das Dorfgemeinschaftshaus für seinen 18. Geburtstag zu vermieten, führte Herbst ins Feld. „Ich finde das Verhalten nicht fair. Die Kündigung ist eine indirekte Erpressung“, sagte Herbst, während sich die Zuhörer ratlos anblickten.

Niemeyer: Kommunikation optimieren

Piehl sagte etwas betreten, das tue ihm leid. An den konkreten Fall könne er sich nicht erinnern, aber man vermiete grundsätzlich nicht mehr für 18. Geburtstage, nachdem einige Partys dort aus dem Ruder gelaufen seien.

Der Rat stimmte schließlich einstimmig dafür, die Container auf den Weg zu bringen und eine dauerhafte Lösung vorzubereiten. Björn Niemeyer (CDU) sagte vor der Stimmabgabe, er sei überrascht gewesen, welche Ausmaße die Auseinandersetzung angenommen habe und welche Worte gefallen seien. Man werde zustimmen, wolle aber über die weiteren Schritte informiert werden. „Und die Kommunikation muss hier und da optimiert werden“, schloss er.

Von Kathrin Götze