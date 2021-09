Neustadt

Ein Breitwand-Plakat mit Kandidatin und Kandidaten der CDU Neustadt macht der Stiftung Kulturregion Kummer. Denn als Hintergrund haben die Wahlkämpfer das Schloss Landestrost gewählt. Dennoch: „Die Motivwahl erfolgte ohne Abstimmung und Genehmigung der Stiftung“, betont Geschäftsführerin Anja Römisch in einer Pressemitteilung. Die Abbildung des Schlosses auf einem Wahlplakat sei nicht im Interesse der Stiftung, die grundsätzlich politische Neutralität wahre.

Auf Nachfrage sagt Römisch, dass Abbildungen des Schlosses vom zugehörigen Privatgrundstück aus nur mit Genehmigung der Stiftung angefertigt werden dürften. „Auch Brautpaare, die bei uns heiraten, zahlen einen kleinen Obolus dafür“, sagt die Geschäftsführerin. Das Privatgrundstück beginne an der Zufahrt zum Schloss in Höhe der Pfeiler, an denen früher das Tor befestigt war.

CDU zitiert Urheberrechtsgesetz

Das sieht Heinz-Jürgen Richter, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Neustadt, ganz anders: „Nach unserer Rechtsauffassung gibt es solche Einschränkungen bei öffentlich zugänglichen Gebäuden nicht“, sagt er. Dabei berufe er sich auf Paragraf 59 des Urheberrechtsgesetzes: „Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.“

Er wundere sich auch über den Hinweis von Römisch, dass Brautpaare eine Genehmigung für Fotos bräuchten: „Wie sieht das denn dann jetzt am Wochenende aus, wenn jemand ein Foto auf dem Mittelaltermarkt machen will?“, fragt er.

Die Stiftung habe sich mit ihrer Beschwerde auch nicht an die CDU gewandt, sondern gleich die Öffentlichkeit gesucht, merkt er noch an. Dennoch werde man der Geschäftsführung eine entsprechende Stellungnahme zukommen lassen. Die wird sicher klug verfasst werden: Allein drei Juristen sind auf dem Plakat zu sehen.

Von Kathrin Götze