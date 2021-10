Steimbke/Rodewald

Der Vorname reizt zum Wortspiel. „Hab Mut, wähl Knut“ – so hatte Knut Hallmann (SPD) im Bürgermeisterwahlkampf 2014 für sich geworben, später im Amt aber auch entsprechend Gegenwind bekommen. „Ohne Knut ging alles gut“, warf ihm eine Gruppe von Eltern im Streit um Kindertagesstätten vor. Doch diese Ansicht scheint in den Dörfern der Samtgemeinde inzwischen fern ab jeder Mehrheitsfähigkeit.

Feierlicher Abschied im Jägerkrug

Unabhängig von der parteipolitischen Bindung würdigten Kommunalpolitiker, Mitarbeitende und Kollegen Hallmann bei seiner Verabschiedung am Freitagabend in Sonnenborstels Jägerkrug uneingeschränkt. Der Überraschungssieger von 2014 hätte noch eine Wahlperiode bleiben können, wollte dies aber nicht. Vor sieben Jahren, wenige Tage vor Meldeschluss, hatte er damals seine Bewerbung für das politische Amt verkündet – als Rodewalder, als SPD-Mitglied, als Ratsherr.

In der Stichwahl schlug er Amtsinhaber Hans-Jürgen Hoffmann damals deutlich – mit über 56 Prozent. Rückblickend auf seine sieben Jahre als Verwaltungschef sagte Hallmann: „Eigentlich hattet ihr ja fast einen CDU-Bürgermeister.“ Als Knut Hallmann 2014 kurzentschlossen antrat, habe er „die Wahlkampfunterlagen seines Bruders Dirk übernommen, das Parteikürzel ’CDU’‚ durch ,SPD’ ersetzt und damit die Familienehre gerettet, schertzte er. Denn Zwillingsbruder Dirk („der ist ja auch eine halbe Stunde jünger“) war kurz zuvor als Bürgermeisterkandidat in der Wedemark knapp gescheitert – als Kandidat der CDU.

Deutschlands älteste „große Koalition“

„Neben den Vogels bilden wir beiden die älteste große Koalition in Deutschland“, sagte Dirk Hallmann im Grußwort an den Bruder. Hans-Jochen Vogel in der SPD und Bernhard Vogel in der CDU waren in den Neunzigerjahren führende Politiker in Deutschland.

Mit 16 zur Polizei, später in die Politik: Dirk (links, CDU) und Zwillingsbruder Knut Hallmann (SPD) sind altersmäßig 30 Minuten auseinander. Nach den Brüdern Vogel sind sie „Deutschlands älteste große Koalition“. Quelle: Patricia Chadde

Die Brüder Hallmann sind in Neustadt bestens bekannt, sie lebten lange am Rübenberg, besuchten die KGS, gingen beide mit 16 Jahren zur Polizei und haben inzwischen 46 Dienstjahre absolviert. Für ihn sei es jetzt genug, sagte Knut Hallmann (61). Die sieben Jahre als Hauptverwaltungsbeamter seien aber „eine großartige Erfahrung“ gewesen. Mit Ehefrau Ulrike wird er demnächst nach Bielefeld ziehen.

Die vier großen B’s

In der Samtgemeinde war man skeptisch, als Hallmann seinen Dienst antrat. „Wertschätzung und Respekt hast Du Dir hart erarbeitet“, würdigte Steimbkes ehrenamtlicher Bürgermeister Friedrich Leseberg die Leistung und das Durchhaltevermögen des Neueinsteigers. Hallmann habe „viel auf den Weg gebracht“, er dürfe „als zufriedener Kapitän die Brücke verlassen“.

Hallmanns Nachfolger Torsten Deede, der als parteiloser Einzelbewerber die jüngste Wahl im September gewonnen hatte, sprach die „vier großen B´s“ an, die Hallmann als wichtigste Ziele zu Beginn seiner Amtszeit deklariert habe – „Bildung, Betreuung, Breitband und Brandschutz“. In jedem Bereich habe er die Samtgemeinde verbessert, lobte Deede. Ein fünftes „B’’ habe Hallmann noch vor Kurzem hinzugefügt: „Biodiversität“. Die Samtgemeinde müsse sich dem Problem sinkender Artenvielfalt stellen, sagte Hallmann. Der Werbeslogan „Mitten im Grünen“ für die Samtgemeinde dürfe kein reines Wortspiel sein, sondern müsse für einen entsprechenden Gestaltungswillen stehen.

