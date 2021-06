Hagen

Was muss die Politik nach den Wahlen im September anders machen, damit der Ausbau erneuerbarer Energien auch im Neustädter Land weitergehen kann? Fragen rund um die Zukunft der Windkraft in der Region Hannover besprachen die SPD-Kandidaten für den Regionspräsidenten, Steffen Krach, und die Borsteler Bewerberin für den Bundestag, Rebecca Schamber, bei einem Besuch des Windkraft-Unternehmens deanGruppe in Hagen. Bei dem Treffen mit Geschäftsführer Alexander Jäger-Bloh wurde aber vor allem deutlich, wie sich Politik und Wirtschaft im Vorfeld der Wahlen beschnuppern und netzwerken.

(Wahl-)entscheidende Fragen

Hofft auf Unterstützung in einer Zeit nach der Wahl. Lagebesprechung: Alexander Jäger-Bloh, Chef der Hagener Dean Gruppe schildert den SPD-Kandidaten Rebecca Schamber und Steffen Krach die festgefahrene Lage des Windkraft-Ausbaus im Neustädter Land. Quelle: Mario Moers

„Wir müssen jetzt schnell sein, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Mich interessiert deshalb, wie wir die Genehmigungsverfahren beschleunigen können“, erkundigt sich Steffen Krach bei Jäger-Blohm. Man sitzt gemütlich auf dem Hof des Windkraftunternehmens. Die Sonne scheint. Der Regionspräsidentschaftskandidat trägt passend zu den Temperaturen ein weißes T-Shirt zu seinem schmal geschnittenen Anzug. Seinen Kaffee trinkt er schwarz. Schnell sein, wach sein gegenüber den Herausforderungen der Stunde, das ist die Botschaft, die der Wahlkämpfer Krach (41) rüberbringen möchte. Jüngst habe er sich mit der Initiative Scientists for Future über die Klimafragen unterhalten, merkt er an. Auf Terminen wie diesen ist es immer eine Mischung aus echtem Informationsinteresse und Wahlkampf-Show, dass die Kandidaten mitbringen. In Hagen hält sich beides die Waage. Vielleicht, weil beiden Kandidaten klar ist, dass für die Sieger der bevorstehenden Wahlen die Klimapolitik ein wesentliches Arbeitsfeld sein wird.

Braucht es eine kreative Behörde?

Die Region Hannover etwa hinkt ihrem selbst gesteckten Ziel bis 2050 klimaneutral zu sein hinterher. Anträge auf die Modernisierung von Windkraftanlagen, wie sie die deanGruppe in Mandelsloh, Eilvese und Suttorf vorhat, musste die Region allerdings ablehnen. Bedenken der Deutschen Flugsicherung zwangen sie dazu. Die befürchtet, dass ein sogenanntes Drehfunkfeuer bei Nienburg durch den Betrieb neuer Windräder gestört werden könnte. Das Funkfeuer soll Piloten im Notfall Orientierung bieten, ist allerdings technisch veraltet und gar nicht mehr funktionsfähig.

Dort wo Windräder gebaut oder modernisiert werden können, würde sich Jäger-Bloh allerdings mehr „Kreativität“ von der Region wünschen, sagt er, an Krach gewandt. „Die Untere Naturschutzbehörde der Region gehört zu den Hardlinern. Wenn in der Genehmigungsbehörde jemand sitzt, der gegen Wind und Wasser ist, wird es schwer“, schildert Jäger-Bloh seine Erfahrungen mit der Region Hannover – zu der man im Großen und Ganzen jedoch guten Kontakt pflege. Als Beispiel erzählt er Krach und Schamber von fünf geplanten Windrädern bei Esperke. Die können nicht gebaut werden, weil dort ein Rotmilan entdeckt wurde. Jäger-Bloh geht davon aus, dass die Anwesenheit des Vogels den Windpark nicht zwangsweise verhindern muss. Mann könne stattdessen die Anlagen den Lebensgewohnheiten des Vogels entsprechend bei Bedarf abschalten – etwa nach dem Pflügen, wenn die aufgeschreckten Mäuse Greifvögel anlocken. „Die Region ist da noch etwas steif, was den kreativen Umgang mit so etwas angeht“, sagt er. Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen bei der Region ist aktuell die Kandidatin der CDU für die Regionspräsidentschaft, Christine Karasch. Ob sie auch willkommen ist in Hagen?

Am Rande des Ortstermins nimmt der Windkraft-Hersteller Alexander Jäger-Bloh die Visitenkarte der Bundestags-Kandidatin Rebecca Schamber (SPD) entgegen. Quelle: Mario Moers

Ein Funken Hoffnung

„Sicher, die beiden SPD-Kandidaten hatten uns eben angefragt. Aber wir begrüssen natürlich auch Frau Karasch, wenn sie uns in Hagen besuchen möchte“, sagt Jäger-Bloh. Dann werden Visitenkarten getauscht und die Wahlkämpfer ziehen weiter zum nächsten Termin. Die Erlaubnis neue Windräder zu bauen lässt derweil weiter auf sich warten. In Hagen sieht man im Wahljahr allerdings einen Hoffnungsschimmer am Horizont. „Wir können uns vorstellen, dass möglicherweise 2022 oder 2023 das Funkfeuer modernisiert wird und es dann weitergeht“, sagt Jäger-Bloh.

Von Mario Moers