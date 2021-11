Schneeren

Stefan Porscha hat den gesamten Ortsrat hinter sich. Seine erneute Wahl zum Schneerener Ortsbürgermeister fiel einstimmig aus. Auch an seiner Vertretung ändert sich nichts. Das Gremium wählte erneut Christian Thieße mit nur einer Gegenstimme von „Wir für Schneeren“.

Dem Willkommen für die Neuen in der Runde ließ Porscha den Abschied der scheidenden Ortsratsmitglieder folgen. Steffen Struckmann, Maik Wiebking und Susanne Wolf stellte er in Aussicht, dass sie auch in dieser Wahlperiode noch nicht „vollkommen raus“ seien. Sie könnten immer noch als Nachrücker dazukommen. Eine Hoffnung, die insbesondere Wolf umtreibt, die das „traurige Alleinstellungsmerkmal“ des Schneerener Ortsrats gegenüber allen anderen im Neustädter Land hervorhob: Nur Männer. „Immerhin haben wir mehr Doktoren als alle anderen“, konterte Porscha zwinkernd. Auf vier der neun Namensschilder prangt ein „Dr.“.

Die CDU-Männerriege setzt sich aus Porscha und Thieße gemeinsam mit Marcel Wiegmann, Henning Krüger und Heiko Schwarz zusammen. Für die Grünen sitzt Godehard Kass weiter in der Runde im Dorfgemeinschaftshaus, für die SPD Ferdinand Lühring. „Wir für Schneeren“ (WfS) ist mit Jens Böse und Rüdiger Arand vertreten.

Personelle Situation in Kita verschärft sich

Ein dringendes Anliegen kam gleich mehrfach zur Sprache: die Situation in der Schneerener Kita. Anja Novak vom Förderverein meldete sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort: Tags zuvor hatte die Eltern gegen 20.40 Uhr eine E-Mail aus der Kita erreicht, die über den weiteren Ausfall einer Erzieherin informierte – verbunden mit der Bitte, die Kinder, wenn möglich, nicht zur Betreuung zu schicken. „Wir haben jetzt nur eine Notbetreuung, die Kita schließt um 14 Uhr, und warmes Essen gibt es für die Kinder schon länger nicht mehr“, klagte Novak.

Zum einen drang sie darauf, dass die Stadt endlich die zugesagte Stellenausschreibung veröffentlicht, zum anderen wünschte sie sich eine Kita-App. Diese soll beispielsweise abendliche E-Mails ersetzen. Auf dem Handy, meinte Novak, sehe jeder die Information sofort und könne sich auf neue Situationen einstellen.

Verwaltung stellt sich bei Kita-App auf Hinterbeine

Einstimmig stimmte der Ortsrat dafür, die Anschaffung der App zu unterstützen und weitere Gespräche mit der Stadtverwaltung zu führen. Die habe sich bislang auf die Hinterbeine gestellt, weil die Software angeblich mit ihren Systemen nicht kompatibel sei, sagte Porscha.

Bei der Raserproblematik im Dorf einigte sich der Ortsrat, sich für Smiley-Geschwindigkeitsanzeigen einzusetzen. Die Stadtverwaltung habe ein solches Gerät im Keller stehen. Porscha zitierte aus einem Brief der Verwaltung, in der diese zahlreiche Voraussetzungen auflistet, die der Ortsrat erbringen müsse, um eine Messtafel selbstständig betreuen zu dürfen – bis hin zur Leitersicherheitsprüfung. Die Herren in der Runde schreckte das kaum. Wenn die Stadt die Smiley-Tafeln nicht kaufen wolle, müssten eben Spenden eingeworben werden, sagte Böse. Und auch daran, dass Betreuer für die Geräte gefunden werden, zweifelt niemand. Bis zur nächsten Sitzung am 6. Januar werde man die Fragen klären.

Sicherer soll es auch an der Einmündung der Straße Alter Sandberg zur Landesstraße 360 werden. Für den Haushalt der Stadt regte die CDU eine Bedarfsampel an jener Stelle an. Alternativ würde sich der Ortsrat auch mit einem Zebrastreifen begnügen.

Von Beate Ney-Janßen