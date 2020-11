Neustadt

Ein Lichterfest, wie seit inzwischen 15 Jahren bekannt und beliebt, wird es in Neustadt in diesem Jahr nicht geben. Trotzdem wollen die Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins ein paar leuchtende Zeichen der Hoffnung setzen. So soll an jedem Abend im Dezember eine kleine Lasershow den Kirchplatz in buntes Licht tauchen.

Kirchplatz wird farbig beleuchtet

Jeden Tag vom 1. bis zum 23. Dezember wird also symbolisch ein Türchen geöffnet, das Datum an den Kirchturm der Liebfrauenkirche projiziert. Im Anschluss werden wechselnde Lasershows speziell für die Weihnachtszeit gezeigt. Dazu passend lassen die Veranstalter auch den Kirchplatz drum herum farbig illuminieren.

Das Programm soll den Besuch auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt abrunden. Auch die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt wird wie gewohnt zur Adventszeit erstrahlen.

Von Kathrin Götze