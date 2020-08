Suttorf

Der schleppende Breitbandausbau in Teilen Neustadts nimmt offenbar Fahrt auf. Nur wenige Wochen nach der Ankündigung der Stadtwerke Neustadt, in das Geschäft mit dem schnellen Internet einzusteigen, erhöhen gleich mehrere Anbieter ihr Engagement in Sachen Netzausbau.

In Suttorf, wo die Stadtwerke bereits im Winter kostenlos Breitbandanschlüsse in unterversorgten Bereichen verlegen wollen, sind dieser Tage auch Werber der Telekom unterwegs. Die Deutsche Glasfaser startet im September eine groß angelegte Werbeaktion im Neustädter Land. Um Neukunden für die schnellen Netzanschlüsse zu gewinnen, eröffnet der Provider zeitweise Servicepunkte in Basse, Bordenau, Schneeren und Neustadt.

Stadtwerke starten in Suttorf

Ideenstadtwerke-Chef Dieter Lindauer will den Breitbandausbau in Neustadt mit eigenen Kräften in Schwung bringen. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Die Stadtwerke haben angekündigt, in Suttorf je nach Bedarf bis zu 600 Hausanschlüsse zu installieren. Wer das kostenlose Angebot in Anspruch nimmt, wird gleichzeitig Internetkunde. Die Tarife sind noch nicht bekannt, sollen aber wettbewerbsfähig sein, kündigen die Stadtwerke an. Einen kleinen Abstrich wird es zumindest vorerst im Angebotsumfang geben: Der TV-Empfang ist nicht im Internetpaket enthalten.

Jeder, der will, bekommt Glasfaseranschluss

In Suttorf ist die Versorgung mit schnellem Internet derzeit von Straße zu Straße sehr unterschiedlich. Die privaten Provider bauen ihre Netze in der Regel nur dort aus, wo sich eine ausreichende Zahl der Hauseigentümer für einen Vertrag entscheidet. Einzelne Häuser zu erschließen, lohnen die Verlegearbeiten nicht. Suttorfs Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann begrüßt die Initiative der Stadtwerke deshalb, unabhängig von dieser Quote Glasfaser bis in die Häuser zu verlegen. „Was mich in besonderer Form freut, ist, dass alle Häuser angeschlossen werden, egal, wie weit sie von der Hauptstraße entfernt sind“, sagt Wesemann. Er schätzt, dass derzeit zwischen 15 und 20 Prozent der Bewohner nur extrem langsame Internetverbindungen zur Verfügung haben.

Neben der Telekom ist der Anbieter Northern Access in Suttorf vertreten. Dass nun plötzlich gleich mehrere Anbieter auf Neukundenakquise für ihre Breitbandanschlüsse gehen, sieht Wesemann auch als Reaktion auf das neue Engagement der Stadtwerke. „Die Aktion der Stadtwerke hat sie auf den Plan gerufen.“

Stadtwerke profitieren von geringen Baukosten

Die Stadtwerke Neustadt und Garbsen hatten im Juli ihren Einstieg in das Internetgeschäft bekannt gegeben. Bundesweit bauen nach Angaben des Verbands der kommunalen Unternehmen ( VKU) bereits 190 kommunale Unternehmen, wozu die Stadtwerke zählen, Glasfasernetze aus. „Besonders in ländlichen Gebieten, die bis dato eher unterversorgt sind, sind sie eine treibende Kraft“, erklärt eine VKU-Sprecherin.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Telekom, Northern Access und Co. sind die geringeren Baukosten. Weil die Stadtwerke ohnehin ständig Kabel verlegen, etwa bei der Neuerschließung eines Wohngebiets, ist es für sie deutlich günstiger, ein Glasfaserkabel unter die Erde zu bringen. Diese Kosten machen bis zu 90 Prozent der Ausbaukosten aus. Sie amortisieren sich laut VKU in 20 bis 30 Jahren. In der Region Hannover steckt diese Entwicklung noch in den Kinderschuhen. Neben Neustadt und Garbsen verlegen nur die Stadtwerke in Springe und Lehrte Glasfasernetze.

Der Verband ermuntert Kommunen bundesweit, sich für die Eigeninitiative starkzumachen. „Aus unserer Sicht stärken solche Glasfasernetze die Lebensqualität der Menschen und sind längst ein harter Standortfaktor für die Wirtschaft“, so die Sprecherin. Für Zukunftstechnologien wie smarte Energienetze oder 5G seien Glasfasernetze unabdingbar. Deshalb unterstützt auch Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst den Stadtwerke-Plan. Nach Suttorf plant das Unternehmen, den Ausbau zunächst in Mariensee und dann in weiteren Ortsteilen voranzutreiben.

Deutsche Glasfaser richtet Servicepunkte ein Der Internetanbieter Deutsche Glasfaser startet im September eine große Werbeoffensive in Neustadt und allen Ortsteilen. Ziel ist es, neue Kunden für Breitbandanschlüsse zu gewinnen. Für den Ausbau ist allerdings jeweils das Interesse von mehr als 40 Prozent der möglichen Kunden in einem Bereich nötig. Ab Sonnabend, 12. September, startet die Nachfragebündelung. Kunden können bis zum 12. Dezember ihr Interesse anmelden. Ausführlich informieren will das Unternehmen unter anderem in Onlineinfoabenden am 21., 22. und 24. September. Einladungen dazu erfolgen separat. Zusätzlich werden Servicepunkte eröffnet: am 14. September in Bordenau, Bordenauer Straße 10, und in Neustadt, Windmühlenstraße 24, am 22. September in Schneeren, Tenor 1, sowie am 25. September in Basse, Kirchstraße 9.

Von Mario Moers