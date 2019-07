Neustadt

Er ist ein Franzose wie aus dem Bilderbuch und gleichzeitig mit ganzem Herzen Neustädter. Für sein jahrelanges und intensives Engagement um die Städtepartnerschaft mit La Ferté-Macé hat der Hagener Jean-Claude Cousin-Sauer am Donnerstag das Verdienstzeichen der Stadt bekommen. Sechs Jahre lang war er Präsident des Vereins für internationale Beziehungen, der die Partnerschaft trägt, zuvor lange Zeit auch stellvertretender Vorsitzender. Erst kürzlich hatte der 78-Jährige das Spitzenamt an Sabrina Laub weitergegeben.

Rat und Besucher spenden Applaus im Stehen

Cousin-Sauer kam mit seiner Frau Claudia in den Rat, die ihn auch in seinen Ehrenämtern vielfach unterstützt und begleitet. Als Bürgermeister Uwe Sternbeck ihm die Ehrennadel angeheftet und die Urkunde verlesen hatte, Ratspolitiker und Publikum Applaus im Stehen spendeten, da blieb dem sonst so leutseligen Cousin-Sauer fast die Stimme weg. „Das ist emotional“, brachte er schließlich heraus, dankte dem Rat und seinen Wegbegleitern.

Verbindungen zwischen Neustädtern und Franzosen geknüpft

Mit Engagement und Charme habe er dafür gesorgt, dass die Verbindungen zwischen Neustädtern und Franzosen immer wieder neu geknüpft wurden, habe Hintergrundarbeit geleistet und glanzvolle Höhepunkte bei Festen und Jubiläen gesetzt und so das Ansehen der Stadt gemehrt, heißt es in der Urkunde. Außer im Partnerschaftsverein und dem Komitee Niedersachsen-Normandie engagiert sich Cousin-Sauer auch im Seniorenbeirat, der Dorfgemeinschaft Hagen und dem Verein Wassermühle Laderholz.

Von Kathrin Götze