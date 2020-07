Neustadt

Der Stadtlauf des TSV Neustadt wird dieses Jahr in anderer Form ausgetragen. Teilnehmer können sich ab sofort auf www.tsv-neustadt.net kostenlos registrieren. Sie erhalten dann eine Startnummer und den Laufpass per Post. Mit im Umschlag sind auch Sticker, die in diesem Jahr die beliebten Laufpassstempel ersetzen.

Mit der Startnummer kann an einem beliebigen Tag der Stadtlaufwoche vom 20. bis 26. Juli ein Lauf in der gewünschten Länge absolviert werden. Mindestens fünf Kilometer müssen es allerdings sein. Als Nachweis wird ein Foto mit Startnummer an die Laufpass-Mailadresse des jeweiligen Laufes gesendet. Die Nummer gilt nicht nur für diesen Stadtlauf, sondern auch für alle weiteren Ersatzevents.

So füllt sich der Laufpass in diesem Jahr doch noch. Der Stadtlauf gehört zum Sparkassen-Laufpass der Region, der mit 38 Veranstaltungen größten Laufserie Deutschlands. Wie fast alle anderen Veranstalter, deren Lauf nicht ausgetragen werden konnte und kann, ist der TSV Neustadt bei der virtuellen Auflage dabei. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, eine Spende kann jedoch freiwillig erfolgen. Alle auf diesem Weg erzielten Einnahmen werden unter den teilnehmenden Veranstaltern aufgeteilt, die damit einen Teil der bereits entstandenen Kosten decken können.

Von Mario Moers