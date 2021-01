Neustadt

Bücher to go – so heißt das Alternativangebot der Stadtbibliothek Neustadt, deren Türen coronabedingt mindestens bis zum 1. Februar geschlossen bleiben müssen. Interessierte können damit weiterhin Bücher und andere Medien aus dem Bestand der Bücherei ausleihen, indem sie sie zuvor digital bestellen. Zusätzlich bietet das Bibliotheksteam digitale Medien gleich online an.

Ausleihe nur nach Termin

Das Stadtbibliotheksteam hat einen Onlinekatalog mit allen vorhandenen Artikeln unter www.bibkataloge.de/neustadt/webopac/ eingerichtet. Dort können Nutzer den Bestand durchstöbern und daraus ihre Wunschliste zusammenstellen, die sie an die Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@neustadt-a-rbge.de senden. Wenn ein Buch bereits vergriffen ist, kann es auf der Internetseite vorbestellt werden. Auch alle Zeitschriften, Gesellschaftsspiele, CDs und DVDs sowie Hörbücher gehören zum Angebot und sind ebenfalls auf der Website hinterlegt.

Zur Abholung der ausgeliehenen Artikel vereinbart das Stadtbibliotheksteam vorab Termine. Besucher müssen ihre Lesekarte oder ein anderes Ausweisdokument mitbringen und eine Maske tragen. Die entliehenen Medien können während der Zeit des Lockdowns nicht zurückgegeben werden. Gebühren fallen keine an: Die Leihfrist ist bislang auf Montag, 15. Februar, verlängert.

Digitales Angebot auch ohne Lesekarte

Zusätzlich steht rund um die Uhr das digitale Angebot unter www.onleihe.net mit weiteren Medien in elektronischer Form zur Verfügung. Zugangsvoraussetzung ist eine gültige Lesekarte – wer derzeit keine besitzt, kann sich auch während der Schließzeit der Bibliothek neu anmelden.

Von Alexander Plöger