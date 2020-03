Stadt und Klinikum senden Appelle: „Bleibt bitte zu Hause!“

Neustadt

Nach einer unangenehmen Begegnung auf einem Spielplatz sendet die Stadt einen nachdrücklichen Appell an die Bürger. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind trotz Einschränkungen durch das Coronavirus weiter im Einsatz. Zusätzlich zu den Pflege- und Sicherheitsarbeiten müssen sie jetzt auch darauf achten, dass das Nutzungsverbot der Spielplätze eingehalten wird. Dabei komme es immer wieder vor, dass sie von Dritten in Gefahr gebracht würden, berichtet Stadtsprecher Benjamin Gleue.

Obwohl sie selbst auf Abstand achteten, würden die Bauhof-Mitarbeiter täglich von Bürgern aus direkter Nähe angesprochen. An den gebotenen Mindestabstand von 1,50 Metern halte sich dabei kaum jemand. „Beim Einsatz auf einem Spielplatz kam es in dieser Woche zu einer völlig indiskutablen Szene“, sagt Gleue. Als dort spielende Kinder auf ihr Fehlverhalten hingewiesen wurden, hätten diese sich einsichtig gezeigt und wollten den Spielplatz verlassen. Doch ihre Mutter lief umgehend auf die städtischen Mitarbeiter zu, fing an zu diskutieren und kam dabei sehr nah an sie heran.

Das habe nun zur Folge, dass die Kollegen künftig bei Diskussionen sofort die Polizei anrufen, sagt Gleue. Als weitere Schutzmaßnahme hat die Stadt Neustadt das Bauhofpersonal aufgeteilt und einen provisorischen Zweitstandort am Friedhof Lüningsburg eingerichtet. Auf diese Weise will die Verwaltung sicherstellen, dass bei eventueller Quarantäne von Mitarbeitern eines Standortes der Betrieb zumindest ansatzweise aufrecht erhalten werden kann.

Klinik-Mitarbeiter senden Bild-Appell

Mit einem Bild-Appell wenden sich auch die Mitarbeiter des Klinikums Neustadt an die Bewohner ihres Einzugsbereichs: Sie fordern sie auf, die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus unbedingt einzuhalten. „Wir bleiben für Euch da, bleibt Ihr bitte Zuhause!“, lautete die Botschaft der Klinikbeschäftigten.

Die Idee zu der Aktion vor der Notaufnahme des Krankenhauses hatten Chefarzt Dr. Stephan Kaaden und Ingo Gerstmann aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, wie Klinikumssprecher Bernhard Koch berichtet. Auch zahlreiche Mitarbeiter aus den anderen Fachkliniken und Bereichen des Krankenhauses hätten sich der Aktion spontan angeschlossen. Derartige Bilder aus zahlreichen anderen Kliniken kursieren seit ein paar Tagen in den sozialen Medien.

Lokalradio bringt Sondersendung

Die Neustädter Bürgerfunker vom Leineradio wollen am Sonntag, 22. März, 14 bis 17 Uhr, eine Sondersendung zum Thema Corona-Krise aus dem Studio Neustadt bringen. Neben allgemeinen Informationen, unter anderem einem Bericht eines Spanienreisenden und einem Kommentar von HAZ-Redakteur Imre Grimm, bietet Moderator Martin Drebs an, Fragen an die Ärztin Dr. Marita Hütig zu stellen, auf die in der Sendung eingegangen wird.

Wer Fragen hat, kann sie per E-Mail an martindrebs@kabelmail.de schicken, sie werden der Ärztin vorgelegt, die aus Sicherheitsgründen nicht mit im Studio ist. Das Leineradio ist im Moment nur über das Internet zu erreichen, und zwar auf der Plattform laut.fm. Es wird unterstützt vom Lokalradio Neustadt, das auch schon Radio Leineherz mitbegründet hatte. Einige der Ehemaligen wirken mit und streben wieder die Lizenz eines Bürgerradios bei der Landesmedienanstalt an.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze