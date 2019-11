Neustadt

Die Stadtverwaltung lässt in den kommenden Wochen an mehreren Gemeindestraßen eine etwa einen Zentimeter dicke Asphaltschicht aufbringen. Die neue Deckschicht verhindert, dass beispielsweise Regenwasser durch kleinere Risse in den Straßenunterbau eindringt und dessen Substanz beschädigt. Entsprechend bearbeitet we...