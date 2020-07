Neustadt

Trotz erheblicher planungsrechtlicher Probleme halten die Stadt sowie die UWG- und CDU-Fraktion im Ortsrat Mandelsloh an dem Plan fest, das Baugebiet Am Steinhagen vor dem Gebiet Wiekfeld zu entwickeln. Die Region Hannover hatte zuletzt Einwände gegen das Vorhaben angemeldet. Weil das Gelände faktisch auf Amedorfer Boden liegt, sei es gemäß Raumordnungsprogramm der Region Hannover in der geplanten Größe nicht zulässig.

Die SPD im Ortsrat Mandelsloh hatte daraufhin ein Umschwenken zu der von ihr bevorzugten Reihenfolge (Wiekfeld zuerst) gefordert. Bürgermeister Dominic Herbst und Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) wollen allerdings an der Reihenfolge festhalten. „Wir prüfen zur Zeit, welche konkrete Lösung wir gemeinsam mit der Region ermöglichen können“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Eine spruchreife Lösung gebe es allerdings noch keine. Zuletzt stand zu befürchten, das sich der mögliche Baubeginn durch die Probleme um rund ein Jahr verzögert. 15 künftige Bauherren hatten bereits Interesse an den insgesamt etwa 50 künftigen Grundstücken angemeldet.

UWG und CDU wehren sich

In einer gemeinsamen Stellungnahme wehren sich die CDU und UWG im Ortsrat Mandelsloh gegen Anschuldigungen der SPD, das besagte Problem lange Zeit ignoriert zu haben. Beide Parteien waren dafür eingetreten, mit dem Vorhaben Am Steinhagen zu beginnen. Weder die Stadt noch die SPD hätten im Vorfeld der politischen Entscheidung zur Reihenfolge Einwände formuliert. „Wir haben nichts ignoriert, sondern uns auf die Stadtverwaltung und deren Erfahrung verlassen“, heißt es in der Stellungnahme.

Aufgrund der städtischen Vorarbeit habe man sich auch bei den politischen Entscheidungen darauf verlassen, dass es keine Konflikte mit dem Raumordnungsprogramm geben werde. „Als Kommunalpolitiker sind wir auf die korrekte Information der Verwaltung angewiesen“, sagt Ortsbürgermeister Hahn. Ihm sei es wichtig, jetzt auf das Tempo zu drücken, um zeitnah neuen Baugrund zu schaffen.

SPD-Ortsrätin Annegret Messerschmidt bleibt allerdings bei ihrer Kritik. Sie habe sich bereits in einer Sitzung des Ortsrats im Oktober 2019 bei den Entwicklern nach möglichen Schwierigkeiten bedingt durch die Lage in Amedorf erkundigt. Das Protokoll habe diese Anfrage jedoch nicht festgehalten.

Auch wenn die Frage nach dem Schwarzen Peter weiter offenbleibt, besteht in einem Punkt offenbar Einigkeit bei allen Beteiligten: SPD, CDU und UWG möchten jetzt möglichst schnell eine Lösung finden, im Sinne der künftigen Bauherren.

Von Mario Moers