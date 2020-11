Neustadt

21 Jugendliche sollen am Sonnabend, 7. November, und Sonntag, 8. November, in Neustadts katholischer Kirche St. Peter und Paul gefirmt werden. Dazu reist Christian Wirz an, der seit dem vergangenen Jahr als Propst das Oberhaupt der Kirche in der Region ist. Er führt an beiden Tagen die Firmungen durch.

Weil St. Peter und Paul den Jugendlichen ermöglichen möchte, jeweils einige Familienangehörige dabei zu haben, hat sich die Gemeinde entschlossen, die Zeremonie aufzuteilen. Gäste außerhalb des Familienkreises sind nicht erlaubt.

Diese 21 jungen Leute kommen zur Firmung

Die erste Firmung ist für Sonnabend, 7. November, 17 Uhr, geplant. Gioia Bieniek, Benedikt Birkner, Maja Buse, Leonardo Conti, Kai Ferdyn, Maja Jagiela, Hannah Kreutzer, Lukas Lutowski, Joel Maxara, Lya-Marie Oppermann und Joanna Zmudzka treten dann vor den Altar. Am Sonntag, 8. November, 10.30 Uhr, folgen Spyridula Cannizzo, Marit Herschel, Marleen Holst, Nicole Krohn, Friederike Lübbert, Emilia Linke, Mascha Schwarzbrunn, Anna-Sophie Stute, Lisa Toepke und Wiktoria Zimochod.

