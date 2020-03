Sportvereine aus Otternhagen und Scharrel stehen vor der Fusion

Otternhagen/Scharrel

Ein neuer Sportverein könnte demnächst in Neustadts Osten entstehen: TSV Borussia Otternhagen und SV Scharrel denken bereits seit einiger Zeit über eine Fusion nach. Jetzt könnte sie in Kürze perfekt werden, sollten die Scharreler bei ihrer Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, zustimmen. Der neue Verein soll dann unter dem Namen SC Autertal firmieren.

Borussen haben sich schon für Fusion entschieden

Das haben die Borussen schon getan: 40 stimmberechtigte Mitglieder kamen am Donnerstag zu der entscheidenden Versammlung, 30 von ihnen stimmten der Fusion zu. Für die Vereinsmitglieder solle der Zusammenschluss nur Vorteile bringen, wie Reinhold Vogt vom Otternhagener Vorstand sagt. „Wir haben uns vom Regionssportbund beraten lassen: Langfristig überlebensfähig sind Vereine demnach erst ab etwa 500 Mitgliedern“, sagt Vogt. Mit rund 200 Mitgliedern in Otternhagen und 170 in Scharrel wäre also auch noch Platz für einen dritten Fusionspartner. Und für viele neue Mitglieder. „Wir wollen wachsen, das können wir besser gemeinsam“, ist Vogt überzeugt.

Die Bänke am Sportheim des SV Scharrel sind mit dem Vereinsnamen gekennzeichnet. Quelle: Mirko Bartels

Gemeinsamer Name schafft Bindeglied

„Schwierig sind nur die Emotionen, die mancher mit seinem Dorf und mit dem Vereinsnamen verknüpft“, sagt der Scharreler Vorsitzende Niels Lange. Daher sei es wichtig gewesen, einen neutralen Namen für den Verein zu finden, in dem sich beide Dörfer wiederfinden können. Mit der Auter, dem Bach, der durch beide Gemarkungen fließt, habe man ein solches Bindeglied gefunden. Vor drei Jahren hatte der SV Scharrel schon arge Probleme, alle Vorstandsämter zu besetzen. „Auch das wird in der Gemeinschaft wahrscheinlich leichter“, vermutet Lange. Die Beratungen hätten frühzeitig begonnen, um niemanden zu überrumpeln und alle möglichen Bedenken aufzunehmen.

Sportstätten bleiben erhalten

Die Sportstätten bleiben fürs Erste erhalten; neben den beiden Fußballplätzen An der Waldbühne gehören der TSV Borussia auch noch zwei Tennisplätze. Dank der nahen Turnhalle an der Grundschule finden auch Angebote wie Tischtennis, Turnen oder Yoga ihr Publikum. Scharrel hat sich inzwischen auf Fußball spezialisiert, doch neben dem Platz nahe dem Resser Weg liegen sogar noch vier Tennis-Courts.

Mühlenfeld und Mariensee-Wulfelade sind Vorbilder

Wer sich im Zuge der Fusion an den TSV Mühlenfeld erinnert fühlt, liegt nicht falsch. Allerdings ist es schon bald 42 Jahre her, dass der SV Hagen und der TSV Borstel sich im Sommer 1978 im Mühlenfeld zusammenschlossen. Die positive Botschaft dieser Verschmelzung nutzten weitblickende Leute aus dem Umfeld des Ortsrats, der auch für Dudensen und Nöpke zuständig ist: Sie gaben vor mehr als zehn Jahren den Impuls für die Dörfer, sich zum Mühlenfelder Land zusammenzuschließen und so die Erfolgsgeschichte ihrer gemeinsamen Dorferneuerung zu beginnen.

Ob ähnliche Impulse für die Dörfer im Osten folgen, muss sich noch zeigen. Bei den Vorbereitungen zur sportlichen Fusion habe man sich jedenfalls mit den Mühlenfeldern intensiv ausgetauscht, berichtet Lange. Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Fusion liegt geografisch noch etwas näher: Der TSV Mariensee-Wulfelade schloss sich vor rund 33 Jahren zusammen, was auch dort einen Aufschwung mit sich brachte. Und im Fußball, vor allem bei der Jugend, pflegen zahlreiche Neustädter Vereine schon seit Jahren enge Partnerschaften.

Von Kathrin Götze