Neustadt: Sportentwicklungsplan auf der Zielgeraden

Neustadt

In einem aufwendigen Beteiligungsprozess diskutieren Neustädter Vereine seit einem Jahr den sogenannten Sportentwicklungsplan. Dabei wird zusammengetragen, was nötig ist, um Neustadts Sportvereine und Institutionen auf die sich wandelnden Bedarfe der Mitglieder und Kunden einzustellen. Auch über Reformen der internen Strukturen und notwendige bauliche Maßnahmen wurde gesprochen. Nach vielen Workshops sollen Ende November die endgültigen Ergebnisse vorgestellt werden.

Vereine: Ehrenamt stärken

Bei einem Abschlussworkshop in der KGS Neustadt fasste Arne Göring, der die Stadt im Sportentwicklungsprozess begleitet, nun die vorläufigen Ergebnisse zusammen. Größten Unterstützungsbedarf wünschen sich die Vereine bei der Entwicklung des Ehrenamts. Auch eine Beratung bei Fach- und Rechtsthemen ist stark gefragt. Im Bereich Sporträume liege der Schwerpunkt einerseits auf der Sanierung bestehender Sportstätten und andererseits auf der Schaffung neuer Sporträume für den informellen Sport, in dem Räume vielfältig und flexibel genutzt werden können. Großes Thema sei hierbei auch der Wunsch nach einer Erweiterung der Skateanlage, die bereits Bestandteil eines Bundesförderprogramms zur Sportraum-Sanierung an der KGS ist. Beim Thema Sportorganisationen wurden Themen wie Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen, aber auch neue Angebotsformen wie Workshops, Kurse und Zehner-Karten angesprochen.

Oelkers: Durchhalte-Appell

Manfred Oelkers vom Sportring appellierte am Ende der Veranstaltung an alle Teilnehmenden, engagiert und motiviert in den nun folgenden Prozess einzusteigen. Denn der Sportentwicklungsplan könne nur ein Startschuss sein, der nun in einem Marathon mit langem Atem und Teamwork umgesetzt werden will.

Von Mario Moers