Neustadts Spielplätze sind wieder offen

60 öffentliche Spielplätze gibt es im Neustädter Land, 22 an Schulen und dazu noch 30 Ballspielplätze. Ab sofort dürfen sie wieder genutzt werden – mit neuen Regeln.

Der zweijährige Max arbeitete sich noch etwas zaghaft auf das Klettergerüst am Erichsberg in Neustadt. Paul mit seinen sechs Jahren war hingegen schon um einiges forscher und wagemutiger. Eigentlich war er mit seinem Vater Stefan Schnor aus Wunstorf-Luthe zum Einkaufen nach Neustadt gefahren – und um sich die Enten im Park anzusehen. Stattdessen durfte er unverhofft eine der Sachen machen, die er wirklich gern tut: klettern.

Am Spielplatz gibt es kein Halten mehr

Eine weitere Mutter konnte mit ihrem Kleinkind kaum Schritt halten. „Wir waren vorhin schon einmal hier“, sagte sie. Da war der Spielplatz noch gesperrt und die Enttäuschung bei ihrem Kind groß. Nun hingegen gab es kein Halten mehr. Und auch der zweijährige Max beeilte sich, das Klettergerüst zu erklimmen.

„Das Bauhofteam war gerade hier“, sagte Stadtsprecherin Nadine Schley am Mittwochmittag. Unterwegs war das Team, um Flatterbänder ebenso wie Verbotsschilder von den Spielplätzen in der Kernstadt zu entfernen. In den Ortsteilen würden die Ortsvertrauenspersonen diese Aufgabe übernehmen, ergänzte Schley. Schnell sollte alles geöffnet werden, bei der großen Anzahl der Spielplätze sei aber fraglich, ob es bis zum Wochenende komplett gelinge.

Abstand halten auch auf Spielplätzen

Schley erläutert, was ab sofort auf Spielplätzen gilt: „Kinder bis zwölf Jahren dürfen auf den Plätzen spielen und das ausschließlich unter Aufsicht.“ Die Aufsichtsperson muss volljährig sein. Jugendliche dürfen die Spielplätze also nicht nutzen. Gespielt werden darf außerdem nur kontaktlos, die Abstandsregel gilt auch für die Kinder. Auf deren Einhaltung müssen die Eltern achten. Bolzen im Team ist auf den Ballplätzen also selbst dann nicht gestattet, wenn diese wieder genutzt werden dürfen.

All diese Vorschriften hat die Stadt der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus entnommen, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde. „Ein idealer Tag für die ersten Öffnungen“, sagte Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst, als er mit Cornelia Ebert vom Fachdienst Stadtgrün den Spielplatz eröffnete. Wichtig sei es, dass die Kinder sich wieder austoben und an der frischen Luft sein könnten, fügte Herbst hinzu.

Ein idealer Tag für die Wiedereröffnung der Spielplätze, meinen Cornelia Ebert und Dominic Herbst. Quelle: Beate Ney-Janßen

Als er und Ebert sich am Erichsberg die Beschilderung ansahen, die das Bauhofteam erst wenige Minuten zuvor angebracht hatte, waren bereits Paul, Max und weitere Kinder herbeigestürmt, um glücklich die Klettergerüste zu erobern.

Von Beate Ney-Janßen