Neustadt

Der Weltladen an der Leinstraße und das Süße Kaufhaus an der Marktstraße starten eine Aktion für die Pflegekräfte in den Neustädter Seniorenheimen. Zu Ostern sollen sie süße Überraschungen geschenkt bekommen. Kunden der beiden Geschäfte können ein Teil mehr kaufen und es in die bereitgestellten Spendenboxen legen.

Dritte Spendenaktion der beiden Geschäfte

Süßigkeiten, Kaffee und Tee dürfen in den Boxen landen. Viele Kunden kennen das Prozedere bereits, denn es ist die dritte Spendenaktion der beiden Partner. Das Personal des Neustädter Krankenhauses kam Ostern 2020 in den Genuss der Spenden, die Neustädter Tafel zu Weihnachten.

Doris Dräger, Mitarbeiterin im Weltladen, hofft nun auch für dieses Osterfest auf große Spendenbereitschaft. Kommen genügend Geschenke zusammen, so sollen alle Pflegenden aller Seniorenheime beschenkt werden. Ansonsten, sagt Dräger, werde das Los entscheiden.

Von Beate Ney-Janßen