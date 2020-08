Neustadt

“Es wird in der Logistik- und Speditionsbranche eine erhebliche Menge Insolvenzen geben“, prognostiziert der Geschäftsführer der Neustädter Spedition Morig, Jens Morig. Sein eigenes Unternehmen im Gewerbegebiet-Ost werde nicht dazugehören. Zu verdanken sei das der Nische, auf die sich die Spedition seit 21 Jahren spezialisiert hat. Mit 20 eigenen Lkw transportieren die 25 Fahrer der Spedition europaweit Schüttgüter, also lose Ladung, die dem Namen nach in die Hänger geschüttet werden kann. 90 Prozent der Fracht sind Agrargüter – Düngemittel, Futtermittel, Ernten. Weil diese Industrie auch in Zeiten der Krise weiter läuft, liegt das Auftragsvolumen der Spedition aktuell bei rund 80 Prozent gegenüber der Vorkrisenzeit. „Die Umsatzzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen“, so Morig.

Dieser LKW-Aufbau wurde speziell für den Transport von Kartoffeln angeschafft –eine Ware, die Morig häufig transportiert. Durch die Schräge fallen sie schonender, werden weniger beschädigt. Quelle: Mario Moers

Für die Fahrer bedeutet das keine Kurzarbeit – sie bekommen sogar einmalig 1500 Euro Corona-Bonus. Geschlossene Rasthöfe oder Wartezeiten an Grenzübergängen haben den Fahrern die Arbeit nicht leichter gemacht. Ein sehr angenehmer Effekt der Krise seien allerdings die zeitweise fast vollkommen leeren Autobahnen gewesen, berichtet Morig.

Die Spedition Morig existiert seit 1999 in Neustadt. Seither ist sie stetig gewachsen. Neben den eigenen Fahrzeugen koordiniert das Familienunternehmen 20 weitere Trucks über polnische Subunternehmer. Das die Fahrzeuge mit dem Firmenlogo in Neustadt selbst kaum sichtbar sind, hat einen einfachen Grund. Die Fahrer stammen aus verschiedenen Bundesländern oder Polen. Ihre Lkw nehmen sie stets mit nach Hause. Der Standort Neustadt ist für die Spedition nachrangig. „Wir könnten das Geschäft von überall auf der Welt führen“, sagt Mitarbeiter Nils Morig, der Bruder des Geschäftsführers. Beide stammen aber aus Neustadt und fühlen sich deshalb in ihrem Büro im Gewerbegebiet wohl.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner besucht die Spedition Morig bei seiner Sommertour. Quelle: Mario Moers

Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern. „Vielleicht werden es die Töchter ja mal übernehmen“, sagt Jens Morig. Gut gebrauchen können die Spediteure vor allem neue Fahrer. Die seien absolute Mangelware. „Fahrpersonal zu finden, ist eins unserer größten Probleme“, sagt er. Dabei sind die Aufträge mitunter abenteuerlich. Etwa als sie spontan tonnenweise Kunstschnee aus Bispingen zur Vierschanzentournee liefern mussten. „Da hat RTL viel Geld bezahlt, es hing schließlich das Springen davon ab“, erzählt Morig amüsiert.

