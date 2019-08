Zusätzlich zu dem Kita-Neubau in den Auengärten und dem bereits realisierten Projekt in Borstel entstehen im Neustädter Land weitere Betreuungsplätze. In die ehemalige Goetheschule zieht die Kindertagesstätte Ratzenspatz ein – dort wird es 25 Kindergartenplätze in freier Trägerschaft geben, das Gebäude bleibt städtisch. In der Kindertagesstätte Scharrel entstehen bis zu elf neue Krippenplätze. In Eilvese lässt die Stadt einen Krippencontainer errichten, in dem 15 Plätze in freier Trägerschaft geschaffen werden. In Stöckendrebber erweitert die Dorfgemeinschaft die Kindertagesstätte um 15 Krippenplätze. Gerade hat der Rat entschieden, dass in Schneeren 20 Plätze in einer altersübergreifender Gruppe mit Krippe und Kindergarten realisiert werden. Bei der Arbeiterwohlfahrt entstehen in freier Trägerschaft zudem 15 Krippen-plätze und bis zu 25 Kindergartenplätze. In Mariensee kommen in freier Trägerschaft 20 Krippen- und 20 Kindergartenplätze hinzu.