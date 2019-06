Neustadt

Ein Großprojekt für die Zukunft der Stadt geht in Bau: Der erste Spatenstich für das neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße soll am Freitag, 7. Juni, um 12 Uhr erfolgen. Die Stadt Neustadt, die Region Hannover und die Baufirma Goldbeck laden dazu alle Interessierten ein. Das 30-Millionen-Projekt soll bis 2020 bezugsfertig sein. Es wird in öffentlich-privater Partnerschaft gebaut: Die Stadt wird Inhaber, aber die Baufirma übernimmt noch für 30 Jahre die Instandsetzung, dafür werden weitere 11 Millionen Euro fällig.

Archäologischen Voruntersuchungen laufen

Aktuell ist auf dem Baugrundstück schon eine ganze Menge Erde bewegt worden, die archäologischen Voruntersuchungen laufen. Zum Spatenstich sprechen Bürgermeister Uwe Sternbeck, Regionspräsident Hauke Jagau, Hilmar Albrecht, Niederlassungsleiter bei Goldbeck, Stadtbrandmeister Robert Krenz sowie Architekt Bernd Paliga-Könnecke. Anschließend sind die Gäste zu einem Imbiss eingeladen. Wer mit dem Auto kommt, wird gebeten, an der Straße Im Wiebusche zu parken, nicht an der Landesstraße.

Von Kathrin Götze