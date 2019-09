Laderholz

Fast 30 Jahre ist es her, dass ein rühriger Verein begonnen hat, die Wassermühle in Laderholz zu restaurieren. Heute präsentiert sich das Bauwerk mit gleich zwei funktionsfähigen Mahlgängen. Dort kann man sehen und nachvollziehen, wie früher gemahlen wurde, wie das fertige Mehl aussah und schmeckte. Damit die Mühle funktionsfähig bleibt, sind immer wieder technische Arbeiten notwendig. Dafür hat der Verein – durch Fördermittel gestützt – in den Jahren 2018 und 2019 viel investiert.

Mühle öffnet das letzte Mal in dieser Saison

Wer sich selbst einen Eindruck davon verschaffen möchte, der ist willkommen, die Laderholzer Wassermühle im Mahlbetrieb zu besichtigen. Die letzte Gelegenheit in diesem Jahr bietet sich dazu am Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr an der Mühle, An der Alpe 2. Die Müller produzieren neben Weizenmehl auch wieder das beliebte Dinkelmehl. Kinder können im Handbetrieb selbst ausprobieren, wie Mahlsteine funktionieren.

Der erste Mahlgang ist gerade teilweise restauriert worden. Dort wird am Sonntag das Mehl gemahlen. Quelle: Karin Bornemann

Der Verein Wassermühle Laderholz bietet dazu Kaltgetränke und Gegrilltes sowie Kaffee und Blechkuchen an. Außerdem wird es hausgemachte, vegane Kürbissuppe geben, dazu ist Weißwein im Ausschank. Und die besondere Stimmung an dem schmucken Bauwerk gibt es gratis dazu.

Von Kathrin Götze