Neustadt

O'zapft is! Wie viele Schläge Kernstadtbürgermeister Johannes-Jürgen Laub ( CDU) gebraucht hat, bis das Bier floß, hat am Freitagabend niemand mehr gezählt. Doch man kann es ihm nicht verübeln, schließlich war das Oktoberfest im Penthouse über der Tanzschule Kressler nach eigener Angabe das erste in Neus...