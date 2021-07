Neustadt

Sie ist die Hauptschlagader in Neustadts Verkehrsgefüge: Ab voraussichtlich 2025 soll die Bundesstraße 6 auf dem fast vier Kilometer langen Abschnitt durch die Kernstadt komplett erneuert werden. Mit einer hier bisher beispiellosen Beteiligungskampagne ruft der zuständige Fachbereich Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Neustädter auf, die Planungen zu verfolgen, Ideen und Kritik einzubringen. Und die nehmen die Einladung dankbar an, wie die Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend zeigte.

Erneuerung unter laufendem Verkehr

70 Teilnehmer verfolgten den Online-Informationsabend und erfuhren aus ersten Hand von Leiter Uwe Schindler und Planer Jürgen Callies, was bisher feststeht. Geplant ist, die Straße unter laufendem Verkehr Stück für Stück zu erneuern und dabei höchstens tageweise zu sperren. Eine Dauer-Umleitung wie die während der Ertüchtigung der Leinebrücke 2018 und 19 solle es nicht wieder geben, versicherte Schindler. Das bedeutet, dass der Verkehr jeweils auf einer Richtungsfahrbahn fließt, während die andere erneuert wird.

Planer Jürgen Callies berichtet in der Online-Konferenz, was bereits geplant ist. Quelle: Screeenshot: Kathrin Götze

Im Zuge des Umbaus soll die Straße auf neuen Sicherheitsstand gebracht werden, passend, um dort Tempo 100 zu erlauben. Demnach wird sie auf freier Strecke rund vier Meter breiter. Auch die Auf- und Abfahrten werden länger und breiter. „An manchen Stellen verdreht man sich dort jetzt ja sehr das Genick“, sagt Callies. Dafür müssen Brücken verbreitert und Dämme aufgeschüttet werden. Wie und wo das jeweils am besten geht, werden die Planer als nächstes festlegen, damit auch fehlende Grundstücke bald erworben werden können.

Sieben Brücken im Kernstadtgebiet

Technisch wird das insbesondere bei der Leinebrücke nicht einfach, da dort beide Richtungsfahrbahnen auf einem Baukörper ruhen. Sie ist die längste der sieben Brücken, die im Bereich Neustadt betroffen sind. Sechs davon sollen erneuert werden, wie Callies erläuterte. Die Unterführung Suttorfer Straße entfällt, die Straße endet dort am Werkszaun des Abbott-Chemiewerks. Was die Bahnbrücke angeht, sei die DB beteiligt und könne eigene Pläne zum Gleisausbau einbringen, sagte Callies.

Die B6-Brücke bei Neustadt wird saniert. Größter Abschnitt beim Umbau wird die Leinebrücke, auf der die Bundesstraße die Stadt quert. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Lärmschutz kommt erst zum Schluss

Gutachten zu Lärm- und Umweltschutz sind ebenfalls in Arbeit. Flüsterasphalt sei dort eine Option, Lärmschutzwände werde man erst nach dem Umbau aufstellen, sonst baute man sie doppelt, sagte Callies. Begleitende Radwege seien entlang der Ortsdurchfahrt nicht vorgesehen. Allerdings plant die Stadt eine zusätzliche Leinebrücke für Radfahrer, wie Neustadts Fachbereichsleiter für Infrastrukturen, Jörg Homeier, berichtete.

Viele dieser Angaben kamen als Antwort auf Bürgerfragen. Überraschend groß ist das Interesse auch am so genannten Begleitkreis, der die Planungen über die nächsten fünf Jahre begleiten soll: 64 Neustädterinnen und Neustädter bewarben sich auf die sechs Plätze, die zusätzlich zu denen für Vertreter verschiedenster Institutionen an interessierte Bürger vergeben werden sollten.

Jörg Homeier lost Teilnehmer für den Begleitkreis zum B-6-Ausbau aus. Quelle: Screeenshot: Kathrin Götze

Letztlich entschied das Los: Fachbereichsleiter Homeier zog Ingo Schölzel und Dagmar Biedermann für die Kernstadt, Rolf Kruse und Katharina Friedrich für die direkt anliegenden Ortschaften sowie Malcolm Andrew Joslin und Lena Freymuth für die weiter entfernten, die etwa von Umleitungen betroffen sein könnten. Außer ihnen haben auch Vertreterinnen und Vertreter der IHK Hannover, der Polizei, des Sportrings Neustadt, der Bürgerinitiative Freie Fahrt B6, des Nabu und des ADFC, des Stadtmarketing und der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, der Region Hannover und der Stadt Neustadt sowie der Ortsräte Suttorf und Mariensee.

Die erste von vier Sitzungen des Begleitkreises ist schon für Montag, 5. Juli, geplant. Behördenleiter Uwe Schindler ist begeistert vom Interesse an dem Projekt. Man werde kontinuierlich weiter informieren, versprach er.

Von Kathrin Götze