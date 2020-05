Konzept steht: So soll mehr Leben in Neustadts City kommen

Neustadt

Eine belebte Innenstadt, übersichtliche Wegführungen, mehr Platz für Kultur in der Innenstadt – und nicht zuletzt eine gute Einbindung des neuen Rathauses in die vorhandene Infrastruktur: All das sind Ziele aus dem Integrierten Innenstadtentwicklungskonzept (Insek 2030), das die Stadtverwaltung dem Rat am Donnerstag vorgestellt hat. In zunächst nicht öffentlicher Sitzung bekamen die Politiker Gelegenheit, Fragen zum Konzept zu stellen.

Investitionen in Höhe von 32 Millionen Euro möglich

Stadtplaner Friedrich Wippermann will das dicke Ringbuch voller Ideen und Hintergrundinformationen bis spätestens 31. Mai beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) einreichen. Sollte es angenommen werden, könnten ab 2021 bis zu 32 Millionen Euro in die Verschönerung und Belebung der Innenstadt fließen – die jeweiligen Eigenanteile der Investoren eingerechnet. Projekte könnten über dieses spezielle Programm mit bis zu zwei Dritteln der Kosten vom Land gefördert werden. Die entsprechenden politischen Beschlüsse von Ortsrat und Rat müssten dann nachgereicht werden.

Friedrich Wippermann (von links), Dominic Herbst und Kirsten Klehn präsentieren das Innenstadtentwicklungskonzept. Quelle: Kathrin Götze

City soll auch als Wohnstandort gewinnen

Ein solches Konzept ist Voraussetzung, damit öffentliche wie private Investoren auf Fördergeld aus verschiedenen Töpfen zugreifen können. Es legt einen Rahmen und Entwicklungsziele fest und führt Projekte auf. Ziele sind, die Innenstadt als zentralen Einkaufsort Neustadts zu stärken, die Vielfalt des Angebots zu sichern und den Erlebnischarakter auszubauen. Auch als Wohnstandort soll die City an Bedeutung gewinnen. „Es ist wichtig, dass nicht nur bis 18 Uhr Leben dort herrscht“, sagt Kirsten Klehn vom Ingenieurbüro Plan 2, die das Konzept seit Beginn der Entwicklung 2018 begleitet. Sie hat auch die beiden öffentlichen Workshops zum Thema im März 2018 und Oktober 2019 mit betreut.

Vom Bahnhof aus sollen neue Wegeachsen ins Stadtinnere geschaffen werden. Quelle: Mario Moers (Archiv)

Klare Wegeführung ist gefragt

Gute Erreichbarkeit soll gesichert, klimagerechte Mobilität gefördert werden. Zwar sind neue Parkplätze in Planung, aber auch Fahrräder sollen mehr Platz und klarere Wegeführungen erhalten – ebenso wie die Fußgänger. Auch die schon vielfach erwähnte Fahrradbrücke über die Leine könnte dann mit geplant werden.

„Die Stadt soll grüner werden“, betont Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne), das sei in den vorbereitenden Workshops vielfach Thema gewesen. Um mehr Platz für Kultur zu bieten, ist auch eine Umgestaltung des Marktplatzes im Konzept enthalten. Die derzeitige Situation mit Kopfsteinpflaster und Stufen sei nicht sehr praktisch für Veranstaltungen, auch die notwendige Technik soll schon einmal geplant werden.

Grüne Wege in die Innenstadt: Für neue Zugänge zur Kleinen Leine gibt es schon Ideen. Quelle: Kathrin Götze

Leineaue soll besser erschlossen werden

Wichtig sei auch, die Randbereiche der Innenstadt nicht aus den Augen zu verlieren, betont Planerin Klehn. So werde aktuell untersucht, ob das Freizeitzentrum Leinepark als Veranstaltungsort für Kultur erhalten bleiben kann. Ziel im Konzept sei auch, die grüne Leineinsel und das Schloss als Blickfang und Attraktion am Rand der Innenstadt herauszustellen und über neue Wege auch für Spaziergänger und Touristen besser zu erschließen.

Die erste öffentliche politische Beratung zum Konzept ist in der Sitzung des Ortsrats Neustadt geplant, die am Mittwoch, 27. Mai, um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule, Leinstraße 85, beginnt. Der Rat entscheidet dann in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Juni.

Von Kathrin Götze