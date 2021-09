Neustadt - So lief der Wahltag in Neustadt: Unsicherheiten in der Briefwahlstelle

Mehr als 7500 angeforderte Briefwahlunterlagen verlangen von den 120 Helferinnen und Helfern in Neustadts Briefwahlstelle stundenlange Konzentration. Mit Ergebnissen wird erst spät in der Nacht gerechnet.