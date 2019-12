So lief das Jahr 2019 für die Ortsfeuerwehr

Neustadt

An der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Neustadt nahmen am Sonnabend rund 200 Mitglieder und Gäste teil. Der erste Spatenstich für den umfangreichen Neubau war Teil des Jahresrückblicks, bei dem Ortsbrandmeister Lars Schwieger wichtige Einsätze und Zahlen der zurückliegenden zwölf Monate zusammenfasste.

Kein Unfall in Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr

„Wir haben 603 Mitglieder, zehn mehr als im Jahr zuvor“, sagte Schwieger. Er berichtete, dass es dank der erfolgreichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen weder in der Einsatzabteilung noch in der Jugendabteilung zu Unfällen kam.

Wie gefährlich der ehrenamtliche Einsatz sein kann, verdeutlicht der Bericht über den Brand am 3. Januar 2019 in der Leinstraße. Um 2.22 Uh kam die Alarmierung, eine kurz darauf eingeleitete Personensuche im Brauhaus musste abgebrochen werden. Kurz nachdem die Einsatzkräfte das Haus verlassen hatten, kam es zu einem schweren Brand im Bereich der Holztreppe und des Dachstuhls. Das illustrierende Foto, dass per Beamer zeitgleich auf die Leinwand geworfen wurde, zeigte ein Inferno in unmittelbarer Nachbarschaft zu den eng angrenzenden Häusern, die teilweise geräumt worden waren. Sie konnten gerettet werden.

Weniger Großbrände, aber eine Serie

Im Sommer 2019 gab es zwar keine großen Moorbrände, aber eine Brandstiftungsserie im August und September hielt die Ortsfeuerwehr Neustadt in Atem. Acht Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen hatte es auch 2018 gegeben, aber 25 Sturm- und Unwettereinsätze bedeuteten 2019 acht Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Zur Rettung von Personen wurden die Ehrenamtlichen 26-mal gerufen. 2018 hatten sie vier Einsätze mehr aus diesem Anlass. Die Anforderung zur Tierrettung kam 19-mal, im Vergleich zu 18 Anforderungen im Jahr zuvor. Mit 42 technischen Hilfeleistungen wie Amtshilfe für die Polizei und Sicherung bei Gasaustritt waren es drei Einsätze mehr als 2018.

ABC-Einheit ist häufiger gefordert

„Die Anzahl der Gefahrgutunfälle hat sich potenziert“, weist Schwieger auf eine Besonderheit des Jahresberichtes hin. Gab es 2018 nur drei Gefahrgutunfälle, war Neustadts Feuerwehr 2019 insgesamt neunmal aus diesem Grund bei einem Garbsener Unternehmen im Einsatz.

Kinderfeuerwehr geplant

Erfreuliche Aussicht: Für den Feuerwehrball in der Mehrzweckhalle soll es im kommenden Jahr deutlich mehr als die bisherigen 500 Karten geben. Mit Fertigstellung des neuen Feuerwehrzentrums soll außerdem eine Kinderfeuerwehr angeboten werden. Bisher gab es dafür nicht ausreichend Platz. Sieben Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurden 2019 in die Einsatzabteilung übernommen.

Zahlreiche langjährige Mitglieder wurden am Sonnabend geehrt. So ist Günther Spliteser seit 60 Jahren Mitglied. Werner Hinz ist schon sieben Jahrzehnte mit von der Partie. Eine halbe Stunde brauchte es, alle Urkunden und Ehrungen vorzulesen. Viele Mitglieder wurden befördert. Als drei Beisitzer neu gewählt werden mussten, waren zwei Wahlgänge erforderlich, doch die Versammelten konnten aus neun Ehrenamtlichen wählen. „Ich bin stolz, dass wir so viel Potenzial haben und so viele bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen“, lobte Lars Schwieger die Angesprochenen. Jörg Stöver, Marcus Niemeyer und Florian Wickleder wurden zu Beisitzern gewählt.

Mit den Worten „Bleibt gesund, haltet zusammen“ schloss der Ortsbrandmeister den offiziellen Teil der Versammlung nach über drei Stunden und wünschte eine besinnliche, erholsame Zeit im Kreis der Familie.

