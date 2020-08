Neustadt

Er fühlt sich ganz schön gesteuert an, der neue Schulalltag. Wie in allen Schulen gelten auch am Gymnasium eine ganze Menge Regeln, die alle Schüler beachten müssen. Der Unterricht beginnt deshalb am Donnerstag mit zwei Stunden Regelkunde. Alle Klassen sind streng voneinander getrennt. Das beginnt bereits bei den unterschiedlichen Eingängen in die Schule. Auch die Toiletten sind zugewiesen. In der ganzen Schule wurden Desinfektionsmittelspender angebracht, und es herrscht Maskenpflicht auf den Gängen und auf dem Schulhof. Dort verbringt meine elfte Klasse heute nur eine große Pause. Die anderen bleiben im Klassenzimmer. Es sollen nicht zu viele Schüler gleichzeitig auf dem Hof sein.

Auch die fünfte und sechste Stunde Bio bleiben wir in der Klasse. Die Fachräume sollen möglichst nicht genutzt werden. Im Klassenzimmer stehen die Türen und Fenster den ganzen Tag offen, zur besseren Belüftung. Dort muss keine Maske getragen werden. Auch der Unterricht ist wie in der Vor-Corona-Zeit. Er fühlt sich völlig normal an. Die Stimmung unter den Schülern ist grundsätzlich gut, allerdings sind alle etwas genervt vom Tragen der Maske und den vielen Regeln. Freunde von mir haben einen Spint im Erdgeschoss. Weil der außerhalb unseres Bereichs liegt, müssen sie auf den Schrank verzichten.

In der Schule klappt es heute mit dem Abstand gut. Schülern aus anderen Jahrgängen begegnen wir nur ausnahmsweise auf dem Flur. Außerhalb der Schule hebt sich diese Trennung aber sofort auf. Viele gehen gemeinsam zum Bus oder fahren mit dem Rad gemeinsam nach Hause.

Von Emily Winkler