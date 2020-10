Neustadt

Der Aufzug zur Station 71 macht keinen Stop. Der Fahrstuhl am Seiteneingang des Krankenhauses in Neustadt ist so programmiert, dass er ausschließlich im sechsten Stock halten kann – auf der Corona-Station. Durchschnittlich vier bis fünf Covid-Patienten werden dort seit Beginn der Pandemie im Frühjahr versorgt – Tendenz steigend. Aktuell befinden sich vier Patienten auf der Station, dazu kommen zwei Verdachtsfälle und ein Patient auf der Intensivstation.

„Wir hatten die schrecklichen Bilder aus Italien im Kopf“

Moritz Lorentzen, der ärtztliche Leiter der Notaufnahme vor einem Untersuchungszimmer, dass auch von außen zugänglich ist. Auf diese Weise können möglicherweise infizierte Patienten untersucht werden, ohne dass sie vorher die Station betreten. Quelle: Mario Moers

Isoliert vom Rest des Krankenhauses kümmert sich ein festes Team aus Ärzten und Pflegern um die Kranken. Leiter der Station 71, die über insgesamt zwölf Betten verfügt, ist der Chefarzt der Kardiologie. Doktor Bernhard Vieregge ist gleichzeitig der pandemiebeauftragte Arzt des Klinikums und Mitglied des sogenannten Ausbruch-Teams. So wird die Gruppe von Mitarbeitern bezeichnet, die sofort reagiert, wenn im Haus ein neuer Corona-Fall bekannt wird. Sieben Monate nach Beginn der Pandemie sind die virusbedingten Abläufe in dem Klinikum eingespielt. „Am Anfang arbeiteten wir im Blindflug, nun fliegen wir auf Sicht“, zieht Martin Langdorf, der Pflegedirektor des Klinikums Neustadt Bilanz. Er erinnert sich noch mit Schrecken an die ersten Tage der Pandemie, als man sich Feldbetten besorgt hatte, die zum Glück nie benötigt wurden. „Wir hatten die schrecklichen Bilder aus Italien im Kopf“, sagt Langdorf. Veränderungen wie der separate Eingang zur Station 71, für nachweislich Infizierte, gehören zu den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, die den Alltag des KRH Klinikums nachhaltig verändert haben.

Besucher umgehen Regeln

Vom Virus überrascht wurden die Krankenhaus-Mitarbeiter bisher nur selten. In der Regel erfahren sie im Vorfeld, wenn ein positiv auf das Coronavirus getesteter Patient aufgenommen wird. „Das wir von Fällen im Haus überrascht werden, ist relativ selten, alle zwei bis drei Wochen“, berichtet Moritz Lorentzen, der ärztliche Leiter der Notaufnahme. Damit es so bleibt, appelliert das Klinikum eindringlich an alle Besucher, sich unbedingt streng an die Regeln zu halten. „Wir erleben es beinahe täglich, dass Besucher versuchen, über die Nebeneingänge die Regelungen zu umgehen. Das ist ein Problem“, sagt Langdorf. Es komme auch vor, dass Besucher des Hauses verwiesen werden müssen, weil sie sich uneinsichtig zeigen.

Das sind die aktuellen Besuchsregeln Die Besucherregeln im Klinikum in Neustadt sind bereits am 2. Juni festgelegt worden und haben sich seitdem nicht geändert. Nach wie vor gilt, dass jeder Patient maximal einen Besucher pro Tag für maximal 45 Minuten empfangen darf. Die Besuchszeiten sind von 14 bis 19 Uhr, lediglich für die Intensivstation sind sie auf 16 bis 18 Uhr festgelegt. In Mehrbettzimmern darf jeweils nur ein Besucher sein. Bistros und Cafés sind für Besucher gesperrt. Covid-19-Patienten dürfen keine Besuche empfangen und auch Begleitungen in die Notaufnahme sind nicht zulässig. Ausnahmen von diesen Regeln gelten für Geburts- und Palliativstationen. Schwangere dürfen eine Person benennen, die bei der Geburt dabei sein und auch Besuche am Wochenbett machen darf. Besuche bei Sterbenden sind grundsätzlich zulässig. Dort versucht das Klinikpersonal, der Situation angemessene Besuchsregeln zu ermöglichen.

Wie schwierig es ist, eine sichere und gleichzeitig soziale Lösung für die Besuche zu finden, zeigt sich täglich um 14 Uhr vor dem Haupteingang. „Die Leute stehen dort oft Schlange, weil dann die Besuchszeit beginnt“, erzählt Langdorf. Seit dem Sommer gilt die Regelung, dass Patienten maximal einen Besucher am Tag empfangen dürfen – für 45 Minuten. Für Covid-Patienten gelten besondere Regeln. Die Folge ist, dass alle Besucher zur selben Zeit kommen. „Es entstehen lange Schlangen, bis zum Haus der Gesundheit gegenüber“, berichtet Langdorf.

Der Warteraum in der Notaufnahme des Klinikums Neustadt ist seit Beginn der Pandemie deutlich leerer als üblich. Angehörige dürfen die Patienten dort nicht mehr begleiten, außer es ist unbedingt erforderlich. Quelle: Mario Moers

Schwierigkeiten mit „fußläufiger“ Kundschaft kennt auch der ärztliche Leiter der Notaufnahme. Täglich werden dort Menschen vorstellig, die mit unbestimmten Grippe-Symptomen ins Krankenhaus kommen. Ein Fehler. „Es ist im Zweifel schwer zu unterscheiden, ob jemand Raucherhusten hat oder Corona“, erzählt Lorentzen von einem Fall, den er selbst erlebt hat. Auch hier deshalb ein Appell an die Bevölkerung. „Personen, die angesichts der grassierenden Grippe, entsprechende Symptome bei sich feststellen, sollten auf gar keinen Fall ein Krankenhaus besuchen“, sagt KRH-Sprecher Nikolas Gerdau. Der erste Ansprechpartner bei möglichen Corona-Symptomen ist der Hausarzt. Eine Ausnahme ist, wenn bereits Atembeschwerden vorliegen.

Viele verschobene Operationen In den ersten sechs Monaten der Pandemie zählte das KRH Klinikum Neustadt im Durchschnitt 100 Patienten weniger als üblich. Planbare, nicht unmittelbar notwendige, Operationen wurden lange nicht durchgeführt. In Neustadt betraf dies vor allem die Orthopädie und Unfallchirurgie. Arthrose- oder Hüftersatz-Operationen wurden verschoben. Das führte dazu, dass eine größere Zahl Betroffener über den Sommer mit Schmerzen leben musste. Der wirtschaftliche Ausfall wurde in diesem Zeitraum ein Stück weit durch Ausgleichszahlungen des Bundes gemildert. Krankenhäuser bekamen eine sogenannte Vorhaltepauschale für Betten gezahlt, die für ein Worst-Case-Szenario freigehalten wurden. Diese Unterstützung endete am 30. September. Für die Kliniken steigt in der Folge der Kostendruck. Auch in Neustadt wurde der Betrieb inzwischen wieder weitgehend hochgefahren. Planbare Operationen finden wieder statt – die Stationen füllen sich wieder. Einige Angebote fallen weiterhin coronabedingt aus. Der ehrenamtlich-betreute Bücherdienst etwa, der Patienten am Bett mit Lesestoff versorgt, bleibt geschlossen. Auch Gottesdienste oder Versammlungen von Selbsthilfegruppen können nicht stattfinden.

Von Mario Moers