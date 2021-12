Mardorf

Ein kleines Lichtermeer ist Mardorfs Weihnachtsmarkt auf dem Aloys-Bunge-Platz geworden. Festlich geschmückt, in kleinerem Stil und mit sorgfältiger Planung von Mardorfs Dorfgemeinschaft. Beinahe, sagt deren Vorsitzender Friedrich Dankenbring, hätte es aber gar keinen Weihnachtsbaum gegeben.

„Wir hatten vor Monaten schon die Zusage für eine große Tanne aus Rehburg“, erzählt Dankenbring. Wegen Tannenmangel in Mardorf hatte er freundschaftliche Beziehungen in den Nachbarort spielen lassen und sich einen geeigneten Baum für die Adventszeit gesichert. Doch dann klingelte es am Tag vor der Baumfällaktion an seiner Tür, zwei Männer gaben sich als Kirchenvorsteher Rehburgs zu erkennen und fragten relativ zerknirscht, ob er „seine“ Tanne wohl abtreten könne. Der Baum, den sie als Kirchenschmuck auserkoren hatten, sei doch etwas zu mickrig geraten.

Dankenbring zapft sein Netzwerk erfolgreich an

„Dem wollten wir natürlich nicht im Wege stehen“, sagt Dankenbring. Die Männer besiegelten den Tausch. Leider stellte sich heraus, dass die neue Tanne für Mardorf in der Zwischenzeit bereits weitervermittelt worden war. Dankenbring zapfte sein Netzwerk erneut an und wurde wiederum in Rehburg fündig. Dieses Mal beim Vorsitzenden des Bürger- und Heimatvereins, Fritz Mackeben, dem eine Tanne neben seiner Garage schon lange ein Dorn im Auge war.

Tags darauf machte sich die Dorfgemeinschaft mit passendem Gefährt auf den Weg, fällte den Baum und bekam angesichts der erfolgreichen Entsorgung noch das eine und andere Getränk serviert. „Es wurde richtig gemütlich“, sagt Dankenbring schmunzelnd. Und der Baum? Stand pünktlich zum Weihnachtsmarkt auf dem Platz und überragte das Geschehen ringsum.

Von Beate Ney-Janßen