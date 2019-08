Neustadt

Die Nachricht wird viele Eltern verärgern, die sich schon darauf eingerichtet haben: Kurzfristig hat die Stadtverwaltung die geplante Sitzung des Schulausschusses am Dienstagabend abgesagt. Auch die Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am Donnerstag ist abgesagt. Für den Schulausschuss standen etliche strittige Themen auf der Tagesordnung, allen voran die weitere Entwicklung der Grundschule Mandelsloh-Helstorf.

Einladungen waren fehlerhaft

Grund sind Formfehler in den Einladungen, die der Schulausschussvorsitzende Johannes Laub ( CDU) bemängelt hatte. Man habe die Tagesordnung nicht mit ihm abgestimmt, wie es in der Kommunalverfassung vorgesehen ist, sagte Laub am Dienstag. Damit seien im Zweifel auch die Beschlüsse, die in der Sitzung gefasst würden, anfechtbar.

„Es wäre grob fahrlässig, wissentlich dieses Fundament durch formal fehlerhafte Beschlüsse auf Sand zu bauen“, sagte Laub. Er habe seinen Protest bereits am 9. August der Verwaltung mitgeteilt, am Tag, nachdem er die Einladung erhalten habe. Drei Tage später habe er das Thema mit dem Ersten Stadtrat Maic Schillack besprochen. Der sagte, eine fristgerechte Einladung sei nun nicht mehr möglich und wegen des einmaligen Versehens seiner Ansicht nach auch nicht nötig.

Nach weiterem Bemühen hätten er und die Jugendausschussvorsitzende Monika Strecker ( CDU) am Montag in der Verwaltung die Rechtsauskunft erhalten, dass es unverantwortlich sei, die Sitzung trotz der Bedenken jetzt durchzuführen. Er finde die Absage sehr bedauerlich und hoffe darauf, dass die Sitzung nun ordentlich und rechtskonform vorbereitet werde, sagt Laub. Schließlich wolle man bei die wichtigen Themen auf der Tagesordnung zeitig abhandeln. Der CDU war zuvor vorgeworfen, die Beratungen zu verzögern, etwa bei dem Thema Bildungslandschaft West.

Neue Termine am 5. und 11. September

Um die Beratungen nicht formalrechtlich zu belasten und weitere rechtliche Debatten zu vermeiden, schlägt Schillack, nun vor, die Ausschüsse neu zu terminieren. Der Schulausschuss soll nun am Donnerstag, 5. September, der Jugend- und Sozialausschuss am Mittwoch, 11. September, tagen.

Von Kathrin Götze