Mariensee

Wer denkt denn jetzt mitten im Sommer schon an Weihnachten? Die Singakademie Niedersachsen jedenfalls tut es. Das ist der Chor, in der die Mitwirkenden immer wieder für Projekte zusammenkommen. Das Konzert in der besinnlichsten Zeit des Jahres ist diesmal als Weihnachtsoratorium mit Jazz-Resonanzen geplant...