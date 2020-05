Siedow: Krise erschwert Alltag behinderter Menschen

Neustadt

Abstand einhalten mit verminderter Sehfähigkeit? Lippen lesen bei Maskenträgern? Einkaufswagen schieben vom Rollstuhl aus? Für Menschen mit Behinderung bedeuten die neuen Regeln, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, auch neue Hürden im Alltagsleben. Bei Neustadts Behindertenbeauftragter Irene Siedow gehen deshalb zurzeit zahlreiche Anrufe ein, wie sie berichtet.

Selbstständigkeit ist vielen wertvoll

Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen hätten die neuen Verordnungen in ihre Routine aufzunehmen. „Jeder möchte so selbstständig wie möglich seinen eigenen Alltag bewältigen, auch wenn er zur Risikogruppe gehört“, sagt Siedow, „keiner möchte so lange zu Hause bleiben und nicht mehr vor die Tür gehen.“ Die angebotenen Hilfeleistungen seien zwar eine gute Unterstützung, aber viele Frauen und Männer mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen wollten ihr Leben eben weiterhin selbstständig gestalten. „Wir sollten alle mit viel Verständnis Rücksicht auf diejenigen nehmen, die in dieser Zeit die neuen Regeln für sich etwas anders auslegen“, sagt Siedow.

Anzeige

Blindenstock ist nur 80 Zentimeter lang

So habe ihr eine blinde Neustädterin geschildert, wie sie und ihre Begleitperson am Eingang eines Supermarkts aufgefordert wurden, jeweils einen Einkaufswagen zu nehmen. „Das macht den Einkauf dann doppelt schwer“, sagt Siedow. Auch die Abstandsregeln umzusetzen, sei nicht einfach, wenn Blindenstock und Blindenhund auf einen Radius von etwa 80 Zentimetern eingestellt seien. Im Internet gibt es Werbung für Masken mit einem Sichtfenster am Mund, die es Hörgeschädigten erleichtern sollen, von den Lippen abzulesen. „Wahrscheinlich reicht das nicht“, sagt Siedow, „um beim Lippenlesen Nuancen zu erfassen, muss man Mund und Wangen im Ganzen sehen.“

Weitere NP+ Artikel

Verständnis und Toleranz sind gefragt

Manche Abweichungen von den neuen Normen geschähen eben nicht aus Sturheit, sondern die Betroffenen hätten einfach Schwierigkeiten, sie umzusetzen, verdeutlicht Siedow. „Nur wenn alle Menschen gegenseitig mit Verständnis reagieren und Rücksicht auf die spezielle Situation des Anderen nehmen, kommen wir gemeinsam gut durch diese Krise“, sagt sie.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Kathrin Götze