Neustadt

Gleich zweimal hat eine 77-jährige Škoda-Fahrerin am Donnerstag gegen 7.20 Uhr mit ihrem Wagen den Renault einer 45-Jährigen touchiert. Zunächst missachtete sie die Vorfahrt beim Abbiegen von der Straße Im kühlen Grunde auf den Hüttendamm in Neustadt. Als die jüngere Frau ihren beschädigten Wagen am Straßenrand anhielt, fuhr die 77-Jährige noch einmal hinten auf.

Bei den beiden Zusammenstößen wurden die Renault-Fahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Schwindel als Unfallursache angegeben

Bei der Vernehmung durch die Polizei gab die Škoda-Fahrerin an, dass sie unter Schwindelgefühlen gelitten habe. Da sie trotzdem den Wagen gefahren hatte, leiteten die Beamten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Von Beate Ney-Janßen