Senioren-WG in Lutter: Staatsanwaltschaft ermittelt mit Hochdruck

Lutter

Zu den Vorwürfen gegen die Betreiberin einer Senioren-Wohngemeinschaft in Neustadt-Lutter ist bei der Staatsanwaltschaft Hannover in der vergangenen Woche eine Strafanzeige eingegangen. Das hat Sprecher Thomas Klinge am Montag bestätigt. Die Akten seien zur Bearbeitung an die Polizei weiter geleitet worden. „Die Ermittlungen werden sich wahrscheinlich schwieriger gestalten, weil viele der Zeugen ja offenbar an Demenz leiden“, sagte Klinge. Dennoch sei der Ermittlungsdruck hoch, weil es um schwache und verwundbare Menschen gehe.

Mitarbeiterinnen erheben Vorwürfe

Vier Frauen, drei von ihnen ehemalige Mitarbeiterinnen in der Senioren-WG, erheben schwere Vorwürfe gegen die Betreiberin. Sie schikaniere die Bewohner, lasse zu, dass Hunde in den Räumen ihre Geschäfte verrichten, spare bei Pflege und Versorgung. Die Betreiberin ihrerseits räumt lediglich ein, eine Bewohnerin werde hin und wieder nachts eingeschlossen. Alle anderen Vorwürfe streitet sie ab, will nun auch ihren Anwalt einschalten, wie sie sagte.

Keine regelmäßigen Kontrollen

Regelmäßige Kontrollen gibt es für die Einrichtung aber offenbar nicht, auch wenn die Betreiberin versichert, sie habe zuletzt mehrfach Besuch verschiedener Organisationen bekommen. Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums, sagte, nach seinen Informationen handele es sich bei der Einrichtung in Lutter nicht um eine Pflege-WG im klassischen Sinn. Die Betreiberin ist dort gleichzeitig auch die wichtigste Pflegekraft, kassiert neben Miete und Lebenshaltungskosten für die Bewohner das Pflegegeld, das auch pflegende Angehörige bekommen würden.

Pflege-WGs funktionieren anders

Die klassischen Senioren-Pflege-WGs sind echte, privat organisierte Wohngemeinschaften älterer Menschen, die nach Bedarf ambulante Pflegeleistungen buchen. „Dann können die Bewohner frei wählen, welchen Pflegedienst sie beauftragen“, sagt Grimm. Diese Wohngemeinschaften werden vom Ministerium gefördert und auch fachlich begleitet, das sei in Lutter nicht geschehen. „Wir prüfen den Fall, es scheint mir eher eine heimähnliche Institution zu sein“, sagt Grimm.

Auch medizinischer Dienst nicht zuständig

Die Heimaufsicht der Region Hannover sei für die Einrichtung nicht zuständig, hatte Regionssprecherin Christina Kreutz bereits vor einigen Wochen gesagt. Auch der medizinische Dienst der Krankenversicherung, der sowohl ambulante Pflegedienste als auch Heime kontrolliert, prüfe diese Art Einrichtung nicht, sagt dessen Sprecher Martin Dutschek. „Offenbar fällt diese Versorgungsform durch das Raster.“

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze