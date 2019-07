Neustadt

Er wollte nur einparken, doch dann verwechselte ein 75-jähriger Neustädter am Freitagnachmittag auf der Walter-Gropius-Straße Brems- und Gaspedal seines Automatikwagens. das Auto schoss über die Parkfläche hinweg, rammte einen Citroën C1, der auf der anderen Straßenseite geparkt war. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts gegen einen Straßenbaum geschoben – am Wagen entstand Totalschaden, insgesamt nach Polizeiangaben um 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten leichten Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab 0,51 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Von Kathrin Götze