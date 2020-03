Selbsthilfegruppe beschäftigt sich mit Mobbing und Bossing

Neustadt

Lange war die Betriebswirtin zufrieden mit ihrer Arbeit als verantwortliche Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst. Sie habe in 35 Berufsjahren Wertschätzung und kollegiales Verhalten unter den Kollegen erfahren, berichtet sie. Auch nach einem Vertragswechsel in eine andere Abteilung der Landesverwaltung ging jahrelang alles gut. Bis eine neue, jüngere Kollegin in der Abteilung eingestellt wurde.

Arbeit wird abgewertet

Es galt, neue Methoden einzuführen. Die junge Kollegin wurde befördert, war jetzt Vorgesetzte. Sie habe ihre Macht missbraucht, berichtet die Betriebswirtin. Die neue Chefin habe die Erfahrung der älteren Kollegen nicht zu schätzen gewusst, deren Rat nicht angenommen, ihre Arbeit abgewertet. „Schreibtische der Kolleginnen und Kollegen wurden systematisch kontrolliert, ebenso wie die Arbeitsergebnisse, täglich Fehlerprotokolle präsentiert. Mitarbeitern wurde vor allen anderen Kollegen über den Mund gefahren oder sie wurden bloßgestellt. Es gab Protokolle über Gespräche, in denen Aussagen falsch wiedergegeben waren.“

Gezielte Versuche, Mitarbeiter loszuwerden

Nach einer Versetzung ging es weiter: Die Betroffene hatte keinen festen Arbeitsplatz mehr, bekam Tätigkeiten weit unter ihrer Qualifikation aufgetragen und musste weitere Schikanen ertragen, bis hin zu Einschüchterungsversuchen und tätlichen Übergriffen. „Offenbar gibt es gezielte Versuche, ältere Mitarbeiter aus dem Arbeitsverhältnis zu treiben“, sagt die Betroffene. So etwas nagt am Selbstbewusstsein, kann krank machen. Ein ehemaliger Kollege habe sich schließlich das Leben genommen, berichtet die Frau, die erst nach und nach erfuhr, dass es auch anderen Mitarbeitern bei Ihrem Arbeitgeber ähnlich erging wie ihr.

Oft steckt System dahinter

„Viele Betroffene fühlen sich, als hätten sie ein individuelles Problem“, erläutert Henrike Nielsen von der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kibis. Doch vielfach lägen Phänomene wie Mobbing oder Bossing (also Schikanierungen durch Vorgesetzte) auch in einer Unternehmenskultur begründet, dann gebe es mehrere Betroffene. „Die Opfer haben manchmal das Gefühl, sie passten nicht ins Team. Doch tauschten sie sich aus, zeigte sich manchmal auch, dass hinter den verbalen und nonverbalen Attacken System stecke. „In Führungskräfteseminaren wird solch ein Prozedere sogar besprochen“, sagt die betroffene Neustädterin.

Straftatbestände können auftreten

Sie ist inzwischen aus dem Beruf ausgeschieden, hatte günstige Bedingungen dafür. Doch das gelte sicher nicht für jeden in der gleichen Situation. „Meist sind Frauen betroffen“, sagt die Neustädterin. Sie hat sich eingehend informiert, auch darüber, wie man gegen solche Angriffe in der Arbeitswelt vorgehen kann. „Es gibt keinen eigenen Straftatbestand dafür, aber viele, die auftreten können“, sagt sie. Bedrohung, Diebstahl, Beleidigung, üble Nachrede, Körperverletzung oder sexuelle Nötigung sind darunter. „Letztlich ist sogar Artikel 3 des Grundgesetzes, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung, verletzt.“ Die Gerichte seien in jüngster Zeit im Umgang mit Mobbing strenger geworden.

Selbsthilfegruppe nimmt Arbeit auf

In einer Selbsthilfegruppe will sie sich jetzt mit anderen Betroffenen austauschen, Hilfe anbieten und möglicherweise auch einmal gegen Verursacher vorgehen. Ein erstes Treffen ist für Mittwoch, 18. März, 17.30 bis 19 Uhr angesetzt. Interessierte sind willkommen. Informationen zum Ort des Treffens gibt die KIBIS, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich unter Telefon (05032) 909 27 76. Wer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, wird zurückgerufen.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze