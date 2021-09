Neustadt

Gelbe Karten sollen Eltern daran erinnern, Vorbild für ihre Kinder zu sein. Neustadts Polizei hat sie zum „Tag der gelben Karten“ an der Grundschule Stockhausenstraße als Verkehrssicherheitsaktion zum Schulanfang Eltern überreicht, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten.

Es sei ein Stufenmodell, mit dem Eltern sensibilisiert werden sollen, erläutert Polizeisprecher Alexander Benne. Die erste Phase haben Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann und Kollegen vom Streifendienst bereits hinter sich. Zunächst stand die freundliche Ansprache zusammen mit präventiven Gesprächen im Vordergrund. Phase zwei ist die der gelben Karten – die gibt es für Eltern, die sich falsch verhalten haben und damit ihre und andere Kinder gefährden. „Soll Ihr Kind sicher zur Schule kommen? Dann seien Sie Vorbild!“, steht darauf.

Elterntaxis sollen minimiert werden

Lediglich fünf Karten haben die Beamten am frühen Morgen an der Grundschule verteilen müssen. Allesamt wegen Park- und Halteverstößen. In der kommenden Woche, sagt Benne, werde das Team ein weiteres Mal ausrücken zur Phase drei. Wer sich dann falsch verhalte, bekomme Verwarnungs- oder Bußgeldbescheide überreicht. Vorrangiges Ziel sei es nach wie vor, die Zahl der Elterntaxis im unmittelbaren Schulumfeld zu minimieren.

Von Beate Ney-Janßen