Mit der Reform der Pflegeausbildung, die zum 1. Januar in Kraft tritt, kommen auf die Ausbildungsträger große Veränderungen zu. Bei einer Fachtagung in Neustadt haben Vertreter der betroffenen Schulen jetzt besprochen, was die Änderungen für ihre tägliche Ausbildungspraxis bedeuten und Kooperationen angeschoben.