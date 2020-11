Mandelsloh/Helstorf

Zwei Dörfer, zwei Grundschulen, ist das die Zukunft? Im lange währenden Ringen um die Zukunft der Grundschule Mandelsloh-Helstorf stimmte am Donnerstag eine Mehrheit der Mitglieder dafür, in der weiteren Planung die Zwei-Schulen-Lösung einer Zusammenlegung an einem Standort vorzuziehen.

Folgt der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 3. Dezember, diesem Votum, wäre das der Abschluss einer hitzig geführten Debatte. Mit der Entscheidung ermächtigt der Rat Bürgermeister Dominic Herbst, die anvisierte Teilung der fusionierten Grundschulstandorte Mandelsloh-Helstorf bei der Landesschulbehörde genehmigen zu lassen. Ob die dem Ansinnen der örtlichen Politik folgt, hängt davon ab, ob die Voraussetzungen für die Neugründung der beiden Grundschulen vor Ort gegeben sind.

Die Schule im Dorf lassen

"Eine Schule an einem Standort hat viele Vorteile und ist ein Garant für eine nachhaltige sichere Schulversorgung", begründet SPD-Vertreter Ferdinand Lühring das Votum seiner Partei im Schulausschuss gegen die Zwei-Schulen-Variante. Quelle: Mario Moers

„Als CDU treten wir dafür ein, unsere Grundschulen vor Ort zu erhalten“, erklärte CDU-Vertreter Björn Niemeyer die Haltung seiner Partei. Für die Zwei-Standorte-Variante entschieden die vier CDU-Vertreter, der Grünenpolitiker Manfred Linnemann, die parteilose Ute Bertram-Kühn und ein Vertreter der Fraktion Freie Neustädter. Dagegen votierten die SPD, UWG-Ortsrat Günter Hahn und die Lehrervertreterin Astrid Loth. Der Abstimmung ging wie zu erwarten eine hitzige Diskussion voraus.

Für Überraschung sorgte SPD-Ratsherr Ferdinand Lühring. In einer vorbereiteten, längeren Rede sprach er sich deutlich für eine Zusammenführung der Schulstandorte in Mandelsloh aus. „Dort wäre eine sichere, nachhaltige Schulversorgung garantiert. Das Hauptargument sind dabei nicht die Kosten, sondern der pädagogische Vorteil“, sagte Lühring. Dieses Plädoyer verärgerte die Anhänger der Zwei-Schul-Variante, die sich offenbar eine parteiübergreifende Einigung mit SPD-Beteiligung erhofft hatten.

Kurz zuvor hatten sich die Ortsräte in Helstorf und Mandelsloh beide parteiübergreifend auf die Doppelvariante geeinigt. Dabei hatte sich auch die SPD-Vorsitzende in Neustadt, Wiebke Osigus, für die Trennung der Grundschulen ausgesprochen. Dass die Ratsfraktion nun anders stimmt, kritisiert UWG-Ratsherr Hahn scharf. „Für mich ist diese Abweichung eine schallende Ohrfeige für Frau Osigus“, sagt Hahn. Die SPD-Chefin sieht das anders. „Wir haben in beiden Fällen deutlich gemacht, dass uns in erster Linie der Standort Mandelsloh wichtig ist. Von daher sehe ich den Widerspruch nicht“, so Osigus.

„Abgesehen von der SPD hat sich niemand mit den optimalen Bedingungen für gute und zeitgemäße Unterrichtsbedingungen außeinandergesetzt“: Schulleiterin Nicole Ortelt hält die Zusammenlegung für den richtigen Schritt. (Archivbild) Quelle: Kathrin Götze

Die Grundschulen Helstorf und Mandelsloh waren 2012 fusioniert. Der Standort Helstorf wurde seitdem als Außenstelle geführt. Die Landesschulbehörde dringt seit Längerem darauf, die Schule auf Dauer an einem Standort zusammenzulegen.

Schulleitung kritisiert die Entscheidung

Die wohl eindringlichste Kritik an der Mehrheitsentscheidung kam am Donnerstag aber vonseiten der Lehrerschaft. Deren Vertreterin Astrid Loth warf den Befürwortern der Zwei-Schulen-Variante vor, an den Anforderungen modernen Unterrichts vorbei zu entscheiden. „Offenbar sind die pädagogischen Konzepte nicht verstanden und wahrgenommen worden“, sagte Loth. Auch Schulleiterin Nicole Ortelt meldete sich zu Wort. „Ich bin enttäuscht über die Vorgehensweise eines Ausschusses, der nicht in der Schule nachfragt, zu oberflächlich und an seinem Auftrag vorbei arbeitet“, sagte Ortelt. Lediglich die SPD habe verstanden, dass die Zusammenlegung der Standorte die Voraussetzung für zeitgemäßen, guten Unterricht sei.

