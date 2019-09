Neustadt

Der Schützenverein Vesbeck lädt für Sonnabend, 7. September, zum traditionellen Ernte-Schützenfest ein. Zum Schützenkönig wurde Karl-Heinz Strecker ernannt, Kinderkönigin ist erneut Klara Marie Gericke. Den Damenpokal sicherte sich Brigitte Dettmering, und Reinhard Mußmann gewann den Senioren- und Jubiläumspokal. König der Könige darf sich dieses Jahr Jens Mußmann nennen.

Festessen zum Auftakt

Um 13.30 Uhr geht es mit einem Festessen und der Proklamation los. Weiter geht es um ca. 15.15 Uhr: Der Music and Dancecorps Seelze begleitet den Ausmarsch zum Anbringen der Königsscheiben. Danach gibt es eine Kaffee- und Kuchentafel. Um 20 Uhr startet die Open-End-Party mit den Cappucinos und DJ Markus. Karten für das Festessen gibt es bei Etta Mußmann unter Telefon (0172) 2444747 oder per E-Mail an sv.vesbeck@gmx.de.

Zum Weiterlesen:

Als Jens Ostrominski-Gardlo in Vesbeck regierte

Das waren Vesbecks Könige im letzten Jahr

Von Juli Lechner