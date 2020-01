Schülerlotsen: Nur wenige melden sich

Neustadt

Wie können die Schulwege im Neustädter Land sicherer werden? Zu dieser Frage haben am Mittwoch Vertreter von Polizei und Stadtverwaltung in der Aula der Michael-Ende-Schule über die mögliche Einführung eines Schulweglotsendienstes informiert.

Aktiver Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr

In Niedersachsen gibt es rund 4000 der auffälligen, mit neongelber Warnweste und weiß-roter Kelle ausgerüsteten Verkehrshelfer. Zu ihren Aufgaben gehört es, Kinder vor und nach Schulschluss sicher über Straßen zu führen. Im Jahr 2018 verunfallten deutschlandweit 17.000 Kinder im Verkehr, die meisten vor Schulbeginn, zwischen 7 und 8 Uhr morgens. „Verkehrshelfer tragen aktiv zu sinkenden Unfallzahlen bei“, sagt Pamela Hoffmann von der Polizei Neustadt.

„Es wäre toll, auch in Neustadt ein solches Angebot etablieren zu können. Mehrere Schulen haben bereits danach gefragt“, so Hoffmann. In Hannover wurden mit Lotsen bereits positive Erfahrungen gemacht. An Schilder halte sich längst nicht jeder Autofahrer, und auch die Polizei könne nicht überall zur Stelle sein: „Die Verkehrshelfer aber werden von den Autofahrern akzeptiert“, berichtet Detlef Meese von der Verkehrswacht Hannover, der an drei hannoverschen Schulen jährlich 20 bis 25 Lotsen ausbildet.

Wenig Resonanz auf Info-Abend

Verkehrshelfer kann jeder werden, der mindestens 13 Jahre alt ist und die siebte Klasse besucht. Auch Erwachsene können sich engagieren: „Grundsätzlich kann jeder mitmachen. Bedingungen sind eigentlich nur ein wenig Wetterfestigkeit, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, auch mal früh aufzustehen“, sagt Benjamin Gleue, Verkehrskoordinator der Stadt Neustadt.

Diese Bereitschaft scheint nicht allzu ausgeprägt zu sein: Die Infoveranstaltung am Mittwochabend war nur sehr spärlich von wenigen Eltern, sowie Vertretern von Stadt und Schule besucht. Hoffmann will nicht aufgeben: Es müsse nur eine Schule den Anfang machen, damit andere aufgrund der positiven Rückmeldungen nachzögen, sagt sie.

Lesen Sie auch:

Von Alexander Plöger