Noch arbeiten Maler in Schneerens Kirche, doch bereits am Sonntag, 7. November, beginnen die regelmäßigen Gottesdienste wieder. Die Sanierung beschert der Gemeinde einen neuen freundlicheren Farbanstrich.

Auf der Empore ist der alte Farbton des Kirchenanstrichs noch zu sehen. Am Freitag, 5. November, will Friedrich Kanjahn in der Schneerener Kirche aber bereits den ersten Gottesdienst nach der Sanierung abhalten. Quelle: Beate Ney-Janßen