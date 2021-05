Schneeren

“Nicht noch kein Schützenfest“ – das ist das Motto der spontanen Alternativ-Aktion des Schneerener Schützenvereines. „Wir holen das Schützenfest nach Hause“, erklärt der Vorsitzende Ferdinand Lühring. Schneerener können eine Fest-Box, gefüllt mit typischen Schlemmereien, bestellen und sich vor die Haustür liefern lassen.

Bestellung beim Gasthaus Asche

Die Idee stamme vom Mitglied Steven Geisler, sagt Lühring. Symbolischer Öffnungstermin der Schützenfestbox ist am Sonnabend, 29. Mai, um 17 Uhr: „Dann würden sich eigentlich alle Schützen zum Schützenausmarsch treffen“, sagt der Vorsitzende. Die Bestellung läuft über das Gasthaus Asche und kann bis Pfingstmontag, 24. Mai, abgegeben werden. Ausliefertermin ist am Freitag. Die Box kostet 20 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder.

Currywurst und Zuckerwatte

Der Inhalt der Box reicht von Getränken aus dem Gasthaus und Currywurst im Glas bis hin zu Zuckerwatte und Crêpes. Letztere können am Sonnabend per Gutschein beim Stand von Timo Piepenschneider abgeholt werden. „Vielleicht gibt es am Sonnabend auch noch ein paar Überraschungen – da lassen wir uns noch etwas einfallen“, sagt Lühring.

Von pal