Schneeren

Auch ohne Weihnachtsmarkt bringt die Schneerener Dorfgemeinschaft ein wenig weihnachtliche Atmosphäre ins Dorf. Seit einigen Tagen steht nun eine stattliche Tanne in der Ortsmitte. Für den Baumschmuck sorgten vor allem die Kinder von Waldschule und Kita. Zahlreiche Engel, Lebkuchenfrauen und -männer, Zuckerstangen, Rentiere und viele weihnachtliche Motive aus Salzteig wurden gebastelt. Die haltbaren Bastelarbeiten können auch in den nächsten Jahren noch genutzt werden. Die Schneerener haben außerdem viele Christbaumkugeln gespendet. „Da der Baumschmuck so zahlreich war, haben wir uns kurzerhand entschlossen, einen noch größeren Tannenbaum in einer Plantage zu schlagen“, sagt Ortsbürgermeister Stefan Porscha. Er bedankt sich bei allen Helfern.

Von Mario Moers