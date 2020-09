Schneeren

Der CDU-Ortsverband Schneeren hat am Wochenende bei seiner Jahresversammlung im Gasthaus Asche wichtige Themen der künftigen politischen Arbeit benannt. Dazu zählt die Erweiterung des Baugebiets Rötzberg-Ost. Die Anzahl der Interessenten übersteige jetzt schon die Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden Fläche des zweiten Bauabschnittes. Die CDU hält es daher für erforderlich, den dritten Bauabschnitt gleich mitzuplanen oder aber unmittelbar folgen zu lassen. Das Ansinnen, möglichst schnell neues Bauland zu schaffen, gibt es derzeit in mehreren Neustädter Ortsteilen, etwa in Eilvese, Bordenau und Mandelsloh.

Kita-Anbau oder Kita-Neubau?

Einigkeit herrschte auch mit Blick auf die Erweiterung der Kita-Kapazitäten. „Es muss auch eine bauliche Erweiterung oder der Neubau unserer Kita an einem anderen Standort diskutiert werden“, sagte der Vorsitzende Stefan Porscha. Auch mit der jetzt realisierten Erweiterung durch Container sei die vorhandene Einrichtung voll belegt. Es gäbe sogar eine Warteliste, so Porscha. Auch die große Nachfrage nach Schulplätzen in der Waldschule wurde besprochen, mögliche Probleme wurden vorgestellt. „Unsere Waldschule wird nach den aktuell vorliegenden Prognosen der Schülerzahlen in wenigen Jahren die Zweizügigkeit erreicht haben. Und dabei ist eine Entwicklung des Baugebietes Rötzberg-Ost noch nicht einmal einberechnet“, so Porscha. Mehr Schülerinnen und Schüler würden auch ein größeres Kollegium erfordern. „Aber für das Personal fehlt es jetzt schon an ausreichend Platz“, führte Porscha weiter aus.

Als positiv betrachtet der Ortsverband die jüngst vom Rat beschlossene Erweiterung der Biomasseanlage an der Resseriethe. Sie ermöglicht, weitere 30 Nutzer an das Nahwärmenetz anzuschließen. „Ein Anschluss an die öffentlichen Gebäude, insbesondere Schule und Sporthalle ist eine echte Chance für eine nachhaltige Entwicklung unseres Dorfes“, so Porscha. Es sei daher „sehr bedauerlich“, dass SPD und WfS im Schneerener Ortsrat die Erweiterung strikt abgelehnt haben, so Porscha.

Ehrung für 40 Jahre

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in dem Ortsverband wurde Helmut Wiebking geehrt. Er hatte 19 Jahre lang die Finanzen als Schatzmeister betreut. Der Vorsitzende Porscha betonte, dass er sich nicht erinnern könne, wann Wiebking jemals eine Sitzung des Ortsverbands versäumt hätte.

Von Mario Moers